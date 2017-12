Dette kan skje med Frode Berg

Den tidligere grenseinspektøren Frode Berg (62) går en uviss fremtid i møte. Dette er noen av scenarioene som kan vente nordmannen.

Berg sitter nå varetektsfengslet i det beryktede Lefortovo-fengslet i Moskva, og risikerer minst ti års fengsel dersom han blir dømt for spionasje.

Om det kommer til å skje, er uklart. Nordmannen har både en norsk og en russisk advokat som samarbeider om saken. I første omgang har de påklaget fengslingen av Berg, men anken vil ikke bli behandlet før etter den russiske juleferien avsluttes 9. januar.

Russiske myndigheter kommenterte for første gang spionsiktelsen torsdag.

– Dette er ikke en heldig sak for forholdet mellom Norge og Russland, sier pressetalskvinne i det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova til NRK, under en pressekonferanse.

Ifølge nyhetsbyrået Tass fastslo russisk UD likevel at spionsaken ikke utgjør noe vesentlig tilbakesteg for det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Russland.

– Vi utvikler forholdet til Norge på ulike områder. En slik hendelse er selvfølgelig uheldig, men etter lovgivningen i vårt land vil det bli tatt adekvate tiltak i saken, sa talskvinnen Zakharova, uten å utdype hva hun mente med det.

Kan ha blitt brukt av en «ekte spion»

Spionmistenkte Frode Bergs russiske advokat antyder at den fengslede nordmannen kan ha blitt brukt av en «ekte spion». Ilja Novikov antyder dette i et intervju med Tass.

– Min klient innrømmer ikke skyld. Berg har ikke vært involvert i noen form for spionaktiviteter.

– Jeg antar at han kan ha blitt brukt av en ekte spion, sier advokat Novikov videre.

Bergs russiske advokat sier den innledende etterforskningen trolig vil ta minst seks måneder. Hva utfallet blir er ennå uklart.

Onsdag uttalte den norske advokaten Brynjulf Risnes at hans klient Berg må forvente å bli dømt.

Fellende dom:

Advokaten mener sjansen for en frifinnelse er liten. Han forteller at ingen har blitt frifunnet i en slik sak siden Aleksandr Nikitin i Bellona-saken i år 2000.

– Det tilsier vel at uansett hva siktelsen bygger på er det grunn til å tro at det fører til domfellelse og jeg har snakket med familien og sagt de må forberede seg på det verste, sa Risnes til VG onsdag.

Men Risnes legger til at bare fordi en frifinnelse ikke har skjedd før, betyr det ikke at det er umulig.

Til Aftenposten sier Risnes at Berg risikerer å bli sendt til en straffekoloni i Sibir om det blir fellende dom. Lovbruddene som Berg er siktet for, straffes i Russland med minimum ti års fengsel. Strafferammen er på opptil 20 års fengsel.

En annen mulig, som Iver B. Neumann ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har tro på, er at saken aldri kommer opp for retten.

Ingen rettssak:

– Det skal en god del til for at Russland faktisk bestemmer seg for å gå hen å dømme ham. Det vil være det diplomater kaller en uvennlig handling mot Norge, og en hard opptrapping av konflikten, sier Neumann VG.

Les også: Domstol har avvist anken til medanklaget Russer

– Vi må huske at denne saken ikke dreier seg om hva som faktisk har skjedd, men om hva man velger å gå ut med. Dette handler ikke om det juridiske systemet, men om det politiske forholdet til nabostater, fortsetter han

Neumann mener dermed at hva Frode Berg faktisk har eller ikke har gjort, ikke er avgjørende for sakens utfall.

– Alle stater spionerer, og russerne har spesialisert seg på spionasje. Hvis de skal begynne å bure inn folk av den grunn, vil andre begynne å bure inn deres folk også. Jeg tror det er stor sjanse for at de besinner seg, sier forskeren.

Men han legger til at dersom Berg blir dømt finnes det en tredje mulighet.

Benåding:

– Dersom han mot formodning blir dømt, er det stor sjanse for at Russland velger å benåde ham, som en gest mot Norge, sier Neumann.

Jakub Godzimirski, forsker ved NUPI mener også det er en mulighet for at Berg kan få en mildere straff eller bli benådet, men at det ikke kan utelukkes at russerne sitter på sterke bevis mot Frode Berg.

– Dersom Berg blir stilt for retten i Russland vil det bli jobbet med en løsning som er gunstig både for Russland og for Norge, men sier at på grunn av valgkampen som starter om kort tid i Russland kan det bli vanskelig å finne en løsning, forteller Godzimirski til VG.

Frode Berg: Får russisk toppadvokat som forsvarer

Ifølge Godzimirski kan spionsaken bli brukt i politisk sammenheng, noe som gjør det vanskeligere å finne en løsning før en eventuell dom.

– Det er en kjent sak at i den russiske domstolen spiller politikken en viktig rolle når det kommer til hvordan utfallet blir, og dommen kan bli brukt for å sette et politisk eksempel, sier forskeren.

Selv om advokat Brynjulf Risnes tror på domfellelse håper han 62-åringen slipper å sone straffen.

Politisk løsning:

Risnes forteller at en mulig diplomatisk eller politisk løsning ikke vil være aktuell før en dom, men viser til eksempler der Russland har utvekslet fanger med andre land i lignende saker.

Spionsaken: Informant skal ha vært fengslet da Berg ankom Moskva

– Det er eksempel av dette i saker som ligner på Frode Berg sin sak, der Russland og Ukraina har utvekslet fanger som er siktet for spionasje, men meg bekjent er det ingen Russere som er fengslet i Norge for spionasje.