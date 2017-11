Norsk satellitt borte etter russisk rakettsvikt

En russisk rakett som ble skutt opp tirsdag morgen hadde med seg den norske satellitten AISSAT-3. Nå har raketten sviktet, og satellitten er savnet.

Norsk Romsenter og Kystverket sendte i dag tidlig av gårde satellitten AISSAT-3, med en russisk Sojus-rakett. Første del av oppskytingen var vellykket, men ifølge russiske myndigheter skal det siste trinnet av oppskytningen feilet.

Norsk Romsenter skriver på sine nettsider at det er lite sannsynlig at den norske satellitten vil komme inn i sin operasjonelle bane. Dette bekrefter også sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket, Arve Dimmen, VG.

–Når det ikke er oppnådd kontakt med satellitten nå, så er vår forståelse at den er å anse som tapt. Man vil lytte etter den i den planlagte banen en stund, men det er svært lite sannsynlig at den har klart seg, forklarer Dimmen.

OPPSKYTINGEN: Den norske satellitten ble skutt opp om bord denne russiske Sojus-rakett i dag. Foto: Dmitri Lovetsky , AP





Hendelig uhell

Seniorrådgiver for Norsk Romsenter, Jon Harr, forteller at satellitten kostet om lag 18 til 19 millioner kroner, og at den tok omtrent to år å bygge. Han understreker at å miste en sånn satellitt ikke er noe man tar lett på.

– Å miste en satellitt er en alvorlig ting.

Dimmen fra Kystverket forklarer imidlertid at det ikke er uvanlig at raketter feiler.

– Det er ingen sjokkerende beskjed å få. Vi vet at dette er en risikabel business. Alle som driver med satellittoppskytning opplever feil av og til, og selv om vi selvfølgelig ikke håper at det skal skje med oss, må man alltid belage seg på at det kan skje.

Dimmen sier også at det ikke nødvendigvis oppleves som et kjempeproblem for programmet satellitten var en del av.

– Vår målsetting er å ha minst to operative satellitter i rommet på en gang. Akkurat nå har vi fire. To av dem som er oppe er veldig nye, de ble skutt opp i sommer. Vi har den dekningen vi skal ha, og jobber kontinuerlig med å fortsette å ha det.

Norge blant de beste

Satellitten var ment å skulle overvåke norske havområder sammen med sine tvillingsatellitter AISSAT-1 og -2. Satellittene kommuniserer med skip i områdene de overvåker. Dimmen hevder at Norge er i teten hva gjelder satellittoperasjoner.

– Norge er på mange måter en foregangsnasjon med disse satellittene. Vi har store havområder og har et operativt behov for å dekke de. Vi er veldig fornøyd med å ha fire satellitter som virker, og programmet som sådan er en stor suksess, og dette er et tilfelle av et tilbakeslag som kan skje.