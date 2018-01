Kinesisk romstasjon styrter ukontrollert i løpet av få uker

En kinesisk romstasjon på 8,5 tonn vil i løpet av de kommende ukene styrte mot jorda, men ingen vet hvor den vil krasje.

Tiangong 1 ble sendt i bane rundt jorda i 2011 og er en prototyp på det Kina håper skal bli en permanent romstasjon.

Snart sju år etter at den ble skutt opp, går ferden imidlertid mot slutten. Kina medga i september 2016 at de hadde mistet kontroll over den drøyt 10 meter lange og 8,5 tonn tunge romstasjonen og at den trolig ville treffe jorda mot slutten av 2017.

Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) anslo i november at Tiangong 1 trolig vil nå jorda mellom januar og mars 2018.

Hvor den kinesiske romstasjonen krasjer, tør ingen å spå, men ekspertene håper og tror at mesteparten vil brenne opp i atmosfæren.

Astrofysikeren Jonathan McDowell ved Harvard-universitetet tror imidlertid at deler på opp mot 100 kilo vil treffe jorda, men heller ikke han kan forutse hvor de vil lande.

Selv små endringer i forholdene i atmosfæren kan føre til at treffstedet endres fra ett kontinent til et annet, mener han.

– Det lar seg virkelig ikke gjøre å styre disse tingene, sa McDowell til The Guardian i oktober.

Romfartøy styrter sjelden ukontrollert mot jorda, men det har skjedd tidligere. Den russiske romstasjonen Soviet Saljut 7 styrtet i 1991, og NASAs Skylab-romstasjon falt ned over det vestlige Australia i 1979.

