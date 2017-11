Rolf (72) har samlet 800 kilo reklame over 27 år

Siden 1990 har svenske Rolf Glennman samlet og spart på all reklame som har dumpet ned i postkassen hans – i protest mot sløsing av papir.

Siden 1990 år har 72-åringen samlet og spart på hele 800 kilo med papirreklame, skriver SVT Vest.

Nå er det slutt på prosjektet da uthuset hans, hvor han har lagret reklameavisene, er stappfullt – og papiret er nå sendt til resirkulering.

Ifølge Glennman har han samlet på all reklamen som en markering av alt papirsløseriet i samfunnet:

– Jeg ville se hvor mye det ble. Det er helt idiotisk å hugge ned regnskogen på denne måten, for så å sende meg informasjon jeg allerede vet om, som at de selger bananer og pølser på butikken. Det er sløseri, og at de antar at jeg er en idiot som ikke vet at de selger dette. Jeg vet jo det, forteller Rolf Glennman til TV-kanalen.

Saken er også gjengitt i den svenske avisen Aftonbladet.

Husker du denne? Dette skjer med avfallet ditt.

Raser mot reklamebransjen



Videre raser han mot reklamebransjen, som han mener ikke produserer noe av verdi.

– Reklamen koster jo også penger, distribusjon, produksjon og så videre. De som håndterer dette i reklamebransjen må være Sveriges mest uproduktive personer. De skaper jo ingenting, de ødelegger i stedet. De burde omskoleres til noe mer samfunnsnyttig, sier 72-åringen til TV-kanalen.

Glennman forteller at han først hadde tenkt å tilby det lokale biblioteket å stille ut alle reklamebrosjyrene, men at han heller ville vise det frem på TV, for så å sende det til resirkulering.

Leste du denne? Søppelåret 2016: 29.000 klager i Oslo

FYLTE OPP UTHUSET: Etter å ha samlet inn 800 kilo reklame over 27 år har Rolf nå sendt alt til resirkulering. Her fra innslaget på SVT. SKJERMDUMP: SVT

Takker nei til reklame



Glennman sier til TV-kanalen at alle reklamebrosjyrene han har fått i posten heller kunne ha blitt skolebøker, og sier han håper samfunnet kommer til å innse hvor galskap det er med så mye reklame:

– Tenk om andre land, som England, Tyskland, Frankrike og Italia også trykket opp så store mengder reklame. Da hadde verdens skoger snart vært nedhugget, sier han.

Nå skal Glennman henge opp skilt på postkassen med tydelig beskjed: «Nei takk, ingen reklame».

Husker du? Arne (90) må i retten for flytevestnekt