Røde Kors: Mistenker svindel av 45 millioner nødhjelpspenger

En intern gransking har avslørt det som kan være en storstilt svindel med nødhjelpsmidler.

Hele 45 millioner kroner kan ha blitt borte i arbeidet med å bekjempe den dødelige sykdommen ebola i Vest-Afrika.

Til nyhetsbyrået AP opplyser Røde Kors at det er midler som skulle ha vært brukt i Sierra Leone, Liberia og Guinea som nå kan være svindlet vekk.

Stor reportasje: Ebolaen i Sierra Leone

Det er Røde Kors-ansatte, bankfolk og frivillige som er mistenkt for å stå bak den mistenkte svindelen, skriver danske DR.

Granskingene viser at Røde Kors-medarbeidere sammen med bankansatte har jukset med valutakurser i Sierra Leone. Revisorene fant også lønninger til oppdiktede medarbeidere, ifølge BBC. I Liberia skal det ha blitt betalt for mye for nødhjelpsutstyr og gitt betalinger til tollpersonell. Det er ikke kjent hvor mange personer som er involvert i det som blir betegnet som en svindel.

– Jeg er skuffet og bekymret over handlingene til våre ansatte, sier sjefen for den internasjonale Røde kors-delegasjonen i Sierra Leone, Paul Jenkins.

Summene som ikke er gjort rede for i de tre landene kan overstige 45 millioner kroner. Ifølge granskingen til Røde Kors håndterte organisasjonen nærmere en milliard kroner i hjelpemidler.

Ebola-epidemien kostet mer enn 11.000 mennesker livet mellom 2014 og 2016.

Så du denne avsløringen? Norges Røde Kors påsto at innsamlede penger fra Norge bidro til å bygge 25 helsesentre, fire blodbanker og tusen midlertidige boliger etter jordskjelvet på Haiti. Ingenting av dette stemte. Se video av avsløringen under her.