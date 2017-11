Robert Mugabe går av som president i Zimbabwe

Robert Mugabe, president i Zimbabwe gjennom 37 år, har trukket seg.

Det melder flere medier tirsdag, deriblant nyhetsbyrået AP.

Jacob Mudenda, president i landets nasjonalforsamling, sier han fikk et brev tirsdag, hvor Mugabe skriver at han trekker seg som president.

«Jeg, Robert Gabriel Mugabe, tilbyr meg herved å gå av i tråd med grunnlovens paragraf 96 med umiddelbar effekt», heter det i brevet som Mudenda leste opp.

Bakgrunn: Derfor har militæret i Zimbabwe grepet inn mot Mugabe

Mugabe har fått kraftig kritikk for å ha overdratt for mye makt til sin 41 år yngre kone, Grace Mugabe. Flere mener også at 93-åringen er for gammel til å kunne styre landet.

Tirsdag ettermiddag norsk tid satt regjeringen i Zimbabwe i gang prosessen for å få stilt Mugabe for riksrett. Dette er første gang i landets 37 år lange historie at slike tiltak settes til livs, skriver CNN.

Kort tid etter at riksrettprosessen var startet, skal presidenten ha valgt å trekke seg.

En talsmann for regjeringspartiet ZANU-PF opplyser tirsdag at det er den avsatte visepresidenten, Emmerson Mnangagwa, som kommer til å overta som landets leder, melder AP.

Mugabe ga 6. november den tidligere visepresidenten sparken, noe som resulterte i at militærstyrker i forrige uke inntok Zimbabwes hovestad Harere og plasserte Mugabe i husarrest.

Mugabe holdt søndag direktesendt TV-sendt tale, der det var ventet at han ville trekke seg fra presidentembetet. Det skjedde imidlertid ikke. Samme dag avsatte sentralstyret Mugabe som partileder og ga ham en frist til klokken 11 norsk tid mandag om å gå av – ellers ville de starte en prosess med riksrettssak i parlamentet.

Tidligere tirsdag oppfordret den den avsatte visepresidenten Mugabe til å umiddelbart fratre sin stilling, melder AP. Mnangagwa opplyser også at han ikke er i Zimbabwe og at han ikke vil komme tilbake til landet før han er trygg på sikkerheten rundt ham.