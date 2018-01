Fulle flytoaletter førte til mellomlanding for norske charterturister

Passasjerene på et fly fra Gran Canaria til Oslo ble sittende do-fast i Brussel da flyets toalett-tanker måtte tømmes.

– Vi var på vei til Oslo, og to-tre timer inn i flyturen kom det over høyttalerne at toalett-tankene er 90 prosent fylt opp, forteller Malin Enger (20).

Lørdag kveld satt hun inne i flyet på flyplassen i den belgiske hovedstaden sammen med venninnen Marthe Snarvold (19) og ventet på at toalettene på flyet skulle bli tømt.

Enger forteller til VG at det var rundt fire timer igjen av flyturen da beskjeden kom, og at svært mange av passasjerene ville benytte seg av de siste 10 prosentene i tankene.

Enda en dosak: Cato (20) satt dofast i Drammen

–Veldig, veldig mange gikk på do. Alle fikk panikk og sto i kø, forteller Enger.

Da dette hadde pågått i rundt en halvtime forteller Enger at de fikk beskjed om at tankene var fulle og at de måtte lande.

– De ansatte sa at de aldri hadde vært borti dette problemet før. Vi har kun sittet å ledd av det, og det har gått helt fint, sier Enger.

PR- og kommunikasjonsansvarlig i Apollo Norge Beatriz Rivera bekrefter til VG at et av deres fly på vei fra Gran Canaria til Gardermoen måtte mellomlande i Brussel.

Lest denne? Høyrekvinne møkk lei – leide egen utedo

– Det skjer jo av og til at det er teknisk feil på toalettene og at fly må lande for å fikse problemet, sier Rivera til VG.

Hun sier hun ikke vet hva det var som var problemet med toalettene, og at det eneste de har fått opplyst er at det er en teknisk feil.

Flyet kunne etter hvert vende nesen mot Oslo Gardermoen, og lander ifølge Avinor med et par timers forsinkelse.