Nesten 400 nordmenn et halvt døgn forsinket fra Gran Canaria

Problemer med et nesehjul gjør at nesten 400 flypassasjerer som skal til Oslo, nå venter på et hotell på Gran Canaria.

Ving opplyser at flyet, som opprinnelig skulle gå klokken 1410 fra Las Palmas, nå kommer til å dra klokken 02.30 i natt.

Flighten ble utsatt fordi man ventet på en reservedel fra København. En av årsakene til at de nå drar hjem midt på natten er at flyet skal ha med seg nye passasjerer nedover igjen.

Flyet, en Airbus 330-300, skulle ha tatt av fra Las Palmas til Oslo klokken 1410 torsdag. De 377 passasjerene, inkludert fire spebarn, har fått mat og hotellrom på Radisson Blue Mogan i Puerto Mogan.

– Det ble foretatt en kontroll på nesehjulet og da det var en indikasjon på at noe var feil, måtte de hente en reservedel, sier Siri Røhr-Staff, informasjonssjef hos Ving, som inngår i Thomas Cook Northern Europe

