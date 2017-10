Full panikk på AirAsia-fly - skylder på personalet

Passasjerene på flyet på vei til ferieøya Bali fikk en opplevelse de neppe vil glemme med det første.

En drøy time etter at flyet med 145 passasjerer tok av fra den australske byen Perth, brøt det nemlig ut full panikk om bord. Ifølge Perth Now gjorde flyet et fall på omtrent 6000 meter, noe som blant annet førte til at oksygenmaskene ble utløst.

Kapteinen besluttet at flyet skulle snu som følge av «en teknisk feil». Noen ble nervøse og lurte på hva som skjedde, og flere passasjerer kritiserer nå besetningen om bord for deres reaksjon.

– Panikken eskalerte på grunn av oppførselen til kabinpersonalet, som skrek, var sjokkerte og så redde ut, forteller Clare Askew til avisen.

Hun forteller at flere av passasjerene vendte seg mot personalet for å bli beroliget, men at det motsatte skjedde, og får støtte av flere:

– Personalet startet å skrike «nødsituasjon, nødsituasjon». De ble hysteriske. Det var egentlig ikke noen panikk før det, sier passasjer Mark Bauley.

Se de utrolige bildene: Fullt kaos på London-fly etter turbulens

– Jeg tok faktisk opp telefonen min og sendte SMS til familien. Folk på flyet sa farvel med hverandre. Det var virkelig opprørende, sier passasjeren Leah til australske 9News.

Ingen passasjerer ble skadet. Nå beklager flyselskapet, som i en uttalelse understreker at passasjerenes sikkerhet er det viktigste.

Ti til sykehus etter kraftig turbulens: – Vi var helt sikre på at vi skulle dø