Dove trekker reklame etter «rasisme»-beskyldninger

Såpeprodusenten Dove trekker tilbake en reklamekampanje som har vekket sterke reaksjoner og debatt på sosiale medier.

Dove beskyldes for å være rasistisk etter en Facebook-reklame der en serie av bilder fremstiller en farget kvinne som tar av seg t-skjorta si - for så å bli hvit.

I det neste bildet i serien kler en hvit kvinne av seg for så å bli asiatisk.

Etter de mange reaksjonene om at kampanjen oppfattes som rasistisk har flere forbrukere varslet at de vil boikotte såpeprodusenten, ifølge The Independent.

Dove skriver på Twitter at de har feilet i å fremstille kvinner med ulik etnisk bakgrunn på en omtenksom måte, og skriver at de angrer dypt på kampanjen.

Dette er ikke første gang selskapet får kritikk for å ha hatt rasistisk reklame. I 2011 brukte produsenten et før og etter-bildet som plasserte tre kvinner med ulik hudfarge på en slik måte at det fremsto som om kvinnen med lysest hud var sluttresultatet etter bruk av en bodylotion.

TIDLIGERE BESKYLDNINGER: Dove har flere ganger tidligere fått kritikk for å være rasistiske i sine reklamer. Foto: Nonhlanhla Mabhena , Skjermdump Twitter

I tillegg fikk Dove kritikk i 2015 etter å ha lansert en krem som ble reklamert for å være for «normal til mørk hud».

