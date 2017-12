Rapport konkluderer med at Manchester-angrepet i mai kunne vært unngått

Manchester-angrepet i mai skjedde ni dager før etterretningstjenesten MI5 skulle drøfte om gjerningspersonen skulle etterforskes.

I månedene før terrorangrepet som i mai tok livet av 22 mennesker på Manchester Arena under en konsert med popartisten Ariana Grande, mottok britisk etterretning informasjon om gjerningspersonen Salman Abedi.

Det går fram i en rapport påtalejurist David Anderson har laget som omhandler fire terrorangrep.

Anderson understreker i en uttalelse at formålet med rapporten ikke er å rette skyld mot noen, men han trekker frem viktigheten av å lære av feil.

Stanset etterforskning

Rapporten konkluderer om informasjonen om Abedi med at «i ettertid kan denne etterretningen antas å være høyst relevant for det planlagte angrepet». I årene før Manchester-angrepet hadde han vært i søkelyset til etterretningstjenesten MI5, men etterforskningen ble stanset.

Likevel fikk etterretningstjenesten i månedene før angrepet ny informasjon om Abedi, men ifølge rapporten ble ikke «viktigheten fullt ut verdsatt på det tidspunktet».

– Det er ikke kjent om en slik etterforskning ville ha gjort at Abedis planer kunne bli forhindret og forstyrret: MI5 anslår at det ikke ville skjedd, sier Anderson, gjengitt av avisen The Guardian.

De andre angrepene rapporten utredet var Westminister-angrepet, London Bridge-angrepet og angrepet mot Finsbury Park.

Planla møte

MI5 skulle ni dager etter at angrepet skjedde ha planlagt et møte der de skulle diskutere om Abedi skulle bli etterforsket, ifølge rapporten.

I rapporten går det også fram at to andre terrorister som var involvert i angrepene mot Westminster og London Bridge også var i etterretningstjenestens søkelys.

Det var bare én av terroristene, Khuram Butt, som var under aktiv etterforskning da han og to andre gjennomførte London Bridge-angrepet i juni.