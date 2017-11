Qatars VM-sjef til VG: Nekter å avlyse

DOHA (VG) Anklager om slavearbeid og korrupsjon. Ørkenhete, sharialover og diplomatisk krise. Ingenting stopper fotball-VM i 2022 i Qatar, sier arrangøren.

– Det er «business as usual» for forberedelsene til mesterskapet, sier Hassan Al Thawadi, generalsekretær for VM-komiteen i Doha, hovedstaden i Qatar.

Det er fem og et halvt år til avspark for historiens første fotball-VM i Midtøsten. Arrangementet har for lengst skapt overskrifter:

• Amnesty International hevder at bygningsarbeiderne som gjør i stand anleggene er utsatt for «systematiske overgrep og tvangsarbeid». The Guardian har meldt om dødsfall på VM-byggeplassene. 15.000 personer jobber før øyeblikket på anleggene. På det meste vil de være 46.000 personer.

• 90 prosent av Qatars innbyggere er gjestearbeidere (hovedsakelig fra Nepal, India og Bangladesh), og de færreste av dem har oppholdstillatelse og sosiale sikkerhetsnett. Levekårene i landet har fått flere til å kreve at FIFA avlyser Qatar-VM.

• Det internasjonale samfunnet hevder at Qatar overraskende fikk rettighetene til fotball-VM tilbake i 2010 som følge av korrupsjon.

• Siden 5. juni har hele landet vært blokkert av Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater (UAE) og Bahrain, fordi de mener lilleputtstaten støtter terrorisme.

VG i Qatar: Plutselig var det tomt for melk i verdens rikeste land

Se video: Slik reklamerer de for Qatar VM 2022:

Håper VM kan stoppe Gulf-krisen



– Blokaden har ikke påvirket tidsskjemaet vårt, sier Al Thawadi.

– Jeg har en lidenskapelig tro på at fotball har evnen til å forandre politikk og bygge bro mellom folk og kulturer. Vi er trygge på at fotball-VM i Qatar vil vise det beste av Midtøsten, og bidra til å hele sår hos nabolandene. Vi har ikke blokkert noen, og alle er velkomne til Qatar i 2022, fortsetter han.

VM-SJEF: Hassan Al Thawadi er generalsekretær for VM-komiteen i Doha, hovedstaden i Qatar. Foto: Supreme Committee for Delivery & Legacy

VG besøker hovedkontoret til VM-komiteen i Doha, der de for lengst har fått på plass en omvisningsrunde med avansert teknologi, modeller av arenaene og en presentasjon av fotballens korte historie i Qatar.

VG i Qatar: Nekter å stenge Al Jazeera (VG+)

Budsjett på 91 milliarder kroner

På 1980-tallet var Doha en liten fiskelandsby. Nå ruver skyskraperne, takket vært oljerikdommen. Utviklingen har også skutt til himmels etter Qatar fikk tildelt fotball-VM.

FISKEBÅT-DESIGN: Al Wakrah stadion sør for Doha skal ta imot 40.000 publikummere. Anlegget, som skal stå klart i 2018, er inspirert av tradisjonelle fiskebåter i Gulfen. Foto: Supreme Committee for Delivery & Legacy

Innen 2020 skal åtte stadioner være på plass (se bildespesial i toppen av saken). Det bygges T-bane, trikk og båtdrosjer, og flyplassen skal utvides. I hver grøftekant står det bygningsarbeidere, og horisonten er full av heisekraner. Qatar er en enorm byggeplass.

Budsjettet for fotballstadionene og avviklingen av arrangementet ligger på rundt elleve milliarder dollar (91 milliarder kroner).

Vil svarteliste entreprenører



MASSIV KRITIKK: Byggingen av VM-anleggene startet i Qatar er gjenstand for internasjonal kritikk om elendige arbeidsforhold. Foto: Supreme Committee for Delivery & Legacy

I slutten av oktober, etter år med sterkt internasjonalt press, lovet emiren av Qatar å innføre minstelønn for gjestearbeidere. Det er usikkert når lovendringen vil tre i kraft.

– Det er svært viktig for komiteen at alle som jobber med infrastrukturen til fotball-VM har trygge og sunne arbeids- og levekår. Derfor har vi etablert en egen arbeidsforening og definert en velferdsstandard. Dersom entreprenørene ikke lever opp til standarden, kan de bli svartelistet hos oss. Dessuten har vi sagt ja til en uavhengig inspeksjon av arbeidsforholdene, sier VM-komitésjefen.

Al Thawadi tror at fotball-VM kan bli en katalysator for bedre arbeidsforhold i Qatar.

Blant de andre kontroversene rundt Qatar som vertskapsland for mesterskapet, finner vi den stekende heten. På sommeren kan gradestokken vise uutholdelige 60 varmegrader.

Derfor har FIFA like godt flyttet hele mesterskapet fra sommer til senhøst. Avspark i Qatar blir 21. november, og finalen holdes 18. desember, på Qatars nasjonaldag. Temperaturene vil ligge på 18 til 24 grader. Like fullt gjennomfører VM-komiteen planen om klimaanlegg på alle arenaer, slik at de kan brukes hele året.

ENORM BYGGEPLASS: 15.000 personer jobber før øyeblikket på VM-anleggene. På det meste vil de være 46.000 personer. Foto: Supreme Committee for Delivery & Legacy

«Alkohol vil være mindre tilgjengelig»

Qatar-krisen på 1-2-3 1. Saudi-Arabia, Bahrain, De forente arabiske emirater og Egypt brøt alle diplomatiske forbindelser til Qatar 5. juni. Også Maldivene, Mauritius, Jordan, Hadi-regjeringen i Jemen og den ene av Libyas tre regjeringer har blokkert Qatar. Blokaden omfatter alle land-, sjø- og luftfartsforbindelser til halvøya. 2. Landene anklager Qatar for å støtte ekstremister og terrorgrupper, og misliker sterkt at Qatar er alliert med Saudi-Arabias erkefiende Iran. Qatar avviser anklagene og nekter å imøtekomme nabolandenes krav. 3. USA har sin største militærbase i Midtøsten i Qatar og vil blokaden til livs. President Donald Trump har tilbudt seg å megle i striden. Kilde: NTB

Qatar er et konservativt, sunnimuslimsk land som følger sharialover og praktiserer dødsstraff og piskeslag. Det er ikke er lov å drikke alkohol, og homofili er forbudt.

Hva vil det bety for de 1,7 millioner besøkende som inntar Qatar i 2022?

– Alkohol er ikke en del av kulturen i Qatar, og vil ikke være tilgjengelig overalt. Men det vil være mulig å få kjøpt i spesielle områder. FIFA jobber med å klargjøre hvor dette skal være, svarer Al Thawadi.

Som i mange andre land i Gulfen, er femstjernershotellene i Qatar et slags «parallellsamfunn» der utlendinger kan drikke og leve som hjemme. Under fotball-VM vil det trolig være snakk om egne utenlandske fan-soner, i tillegg til hotellene.

– Hva med LHBT-personer som kommer til Qatar?

– Alle er velkomne. Det vi ber om, er at de som kommer hit respekterer vår kultur, arv og tradisjon. Vi ønsker at fotballtilhengere skal komme og nyte mesterskapet og alt Qatar har å tilby, svarer komitésjefen.