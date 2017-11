Qatar-talsmann til VG: – En væpnet konflikt mellom Gulf-statene ville vært katastrofalt

DOHA (VG) Qatars regjering er tydelige på at landet aldri har støttet terrorisme.

VG har bedt sjeik Saif bin Ahmed Al Thani, regjeringens mediesjef og emirens stabssjef, svare på seks spørsmål om den diplomatiske krisen i Gulfen.

1. Hva er konsekvensene for Qatar etter fem måneder med blokade?

– Det korte svaret er at vi klarer oss bra, noe blokadelandene definitivt ikke forventet. Jeg tror de håpet på at Qatar skulle bringes ned i knestående som følge av deres ulovlige handlinger, men det har ikke skjedd. Vi er blitt tvunget til å finne nye transportruter for mat og medisiner, og dette har kostet oss ekstra. Men vi vil heller betale litt ekstra enn å gi opp suvereniteten og uavhengigheten vår. Blokaden var uprovosert, den er ulovlig og urettferdig. Det er på tide at de fire nasjonene opphever blokaden og forhandler med Qatar.

EMIREN: Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani er Qatars øverste leder. Han har advart nabolandene om at «den røde linjen går ved Qatars uavhengighet». Foto: , AP

Qatar-krisen på 1-2-3 1. Saudi-Arabia, Bahrain, De forente arabiske emirater og Egypt brøt alle diplomatiske forbindelser til Qatar 5. juni. Også Maldivene, Mauritius, Jordan, Hadi-regjeringen i Jemen og den ene av Libyas tre regjeringer har blokkert Qatar. Blokaden omfatter alle land-, sjø- og luftfartsforbindelser til halvøya. 2. Landene anklager Qatar for å støtte ekstremister og terrorgrupper, og misliker sterkt at Qatar er alliert med Saudi-Arabias erkefiende Iran. Qatar avviser anklagene og nekter å imøtekomme nabolandenes krav. 3. USA har sin største militærbase i Midtøsten i Qatar og vil blokaden til livs. President Donald Trump har tilbudt seg å megle i striden. Kilde: NTB

2. Hvordan og når tror du krisen vil ende?

– Krisen vil opphøre når landene som blokkerer oss innser at de ikke kan mobbe Qatar til det punkt at vi gir opp uavhengigheten vår. De burde heller samtykke til ærlige og åpne forhandlinger med Qatar. Hele krisen handler om å ha ulike meninger. Selv om vi deler samme kultur, tradisjoner og religion, har vi et ulikt syn på noen regionale anliggender.

3. Saudi-Arabia, Bahrain, De forente arabiske emirater (UAE), Kuwait og Egypt anklager Qatar for å gi finansiell og diplomatisk støtte til terrorisme og ekstremisme. De sier at Qatar samarbeider med Hamas, Hizbollah, Det muslimske brorskap, Taliban og al-Qaeda. Hva er ditt svar til dette?

– Qatar har aldri og vil aldri støtte terrorisme, og dette vet landene som blokkerer oss. Terrorisme, ekte terrorisme, er en like stor trussel mot Qatar som de andre Gulf-landene. Men, de fire landene du nevner ønsker å utvide definisjonen på terrorisme og inkludere alle individer og grupper som er uenige med dem, og de vil at vi skal støtte dem i denne undertrykkingen. Qatar har innledet en politisk dialog med Hamas, Det muslimske brorskap og Taliban. Men vi støtter dem ikke uforbeholdent. Interaksjon er ikke det samme som støtte.

4. Vil Gulfrådet (GCC) og medlemslandenes politiske og økonomiske samarbeid overleve krisen?

– GCC har lenge vært en verdifull plattform for regional handel og sikkerhetssamarbeid. Den er bærebjelken for fred og stabilitet i en konfliktfylt region. Den hensynsløse og kontraproduktive blokaden truer GCC. Hvorvidt institusjonen vil overleve, er opp til Saudi-Arabia, UAE og Bahrain. Vi håper de vil oppheve blokaden og bli med oss på å gjenoppbygge GCC.



5. Hvordan vil Qatar reagere hvis dere blir utsatt for en militær invasjon?

– Vi tror ikke det vil gå så langt. En væpnet konflikt mellom Gulf-statene ville ha vært katastrofalt for regionen og for verden, noe jeg er overbevist om at blokadelandene vet like godt som oss.

6. I et intervju med CBS-programmet 60 Minutes sa sjeik Tamim, emiren av Qatar, at «dersom de kommer oss én meter i møte, er jeg villig til å gå 10.000 meter». Vil Qatars regjering vurdere å oppfylle ett eller flere av de 13 kravene blokadelandene stiller?

– Denne «ene meteren» de må gå innebærer å møte Qatar ved forhandlingsbordet. Så fort de har gjort dette, kan vi diskutere alle krav og påstander. Men vi har gjort det klart overfor våre fire naboland at alle forsøk på å diktere vår utenriks- og innenrikspolitikk ansees som en krenkelse av vår suverenitet, noe vi aldri vil akseptere.