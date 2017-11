Krisen i Qatar: Plutselig var det tomt for melk i verdens rikeste land

AL KHOR (VG) Om lag 90 prosent av alle matvarer ble importert til Qatar. Da nabolandene stengte grensen og innførte blokade, tok iren John (58) affære.

Han er et underlig skue der han står med stråhatt og blekrosa skjorte i fjøset midt ute i den goldeste ørkenen, 60 kilometer nord for skyskraperhovedstaden Doha.

Bak ham roterer 100 kuer rundt og rundt på en gigantisk melkemaskin. De er inne i ringen i åtte minutter, før de får pause.

Før 5. juni var den arabiske lilleputtstaten Qatar helt avhengig av landene rundt seg for å få melk og brød på bordet. Om lag 90 prosent av alle matvarer ble importert; melk, kjøtt, kylling, egg, brød – alt kom utenfra.

Bakgrunn: Derfor er det Qatar-krise

Derfor oppsto det tilløp til panikk da Saudi-Arabia stengte Qatars eneste landegrense, og naboene De forente arabiske emirater, Bahrain og Egypt blokkerte landet til sjøs og i lufta etter anklager om at Qatar støtter terrorgrupper, og irritasjon over landets nære forhold til Saudi-blokkens erkefiende, Iran.

Mange av Qatars 2,5 millioner innbyggere løp til butikken for å hamstre.

– Det var fullstendig kaos. All melken forsvant, forteller John Joseph Dore, storbonden og forretningsmannen fra Irland som har bodd i Midtøsten i en årrekke.

IRE I QATAR: – Krisen var en oppvekker, og det beste som kunne ha skjedd Qatar. Den har åpnet opp for nye handelsmuligheter, mener John Dore, administrerende direktør på Baladna gård. Foto: INGEBORG HUSE AMUNDSEN/VG

Skal gjøre Qatar selvforsynt



FAKTA

Qatar-krisen på 1-2-3:



1. Saudi-Arabia, Bahrain, De forente arabiske emirater og Egypt brøt alle diplomatiske forbindelser til Qatar 5. juni. Også Maldivene, Mauritius, Jordan, Hadi-regjeringen i Jemen og den ene av Libyas tre regjeringer har blokkert Qatar. Blokaden omfatter alle land-, sjø- og luftfartsforbindelser til halvøya. 2. Landene anklager Qatar for å støtte ekstremister og terrorgrupper, og misliker sterkt at Qatar er alliert med Saudi-Arabias erkefiende Iran. Qatar avviser anklagene og nekter å imøtekomme nabolandenes krav. 3. USA har sin største militærbase i Midtøsten i Qatar og vil blokaden til livs. President Donald Trump har tilbudt seg å megle i striden. Kilde: NTB

Det var i dette kaoset at Dore så en mulighet:

– Jeg ville vise Saudi-Arabia at vi klarer oss uten melken deres. Så jeg tok inn det ypperste av melketeknologi og importerte melkekyr fra Ungarn, Tyskland og Nederland.

Da VG besøker gården er det «bare» 35 varmegrader. Nesten som vinter å regne her, sammenlignet med da kyrne kom i juliheten med sine 50 grader. Med klimaanlegg og litervis av kaldtvann dusjet inn i fjøset, er ørkenen blitt levelig for de vestlige dyrene.

I dag produserer 2500 kyr ved Baladna-gården, som Dore administrerer, 100 tonn melk daglig. I løpet av november skal 4000 kyr flys inn fra USA, og innen april kommer 10.000 flere med båt.

I så måte er det beleilig at gårdsselskapet heter Baladna, «vårt land».

– Når alle kyrne på plass, vil Qatar være selvforsynt på melk. Da vil vi ikke trenge saudierne lenger. Å være selvforsynt er et tegn på nasjonal suverenitet, mener Dohe.

Forholdet til Iran

OPTIMISTISK SMIL: Yousuf Mohamed al-Jaida, sjef for Qatars finanssenter, tror Doha vil kunne erstatte Dubai som regionens handelsknutepunkt. Foto: INGEBORG HUSE AMUNDSEN/VG

Selv om nasjonalismen og uavhengighetsfølelsen i Qatar øker som følge blokaden, har landet sett seg rundt etter nye allianser.

– Tyrkia har vært en stor støtte, og var det første landet som hjalp oss etter blokaden. Vårt forhold til Kuwait og Oman har også styrket seg. Dessuten ser vi mot Iran, som vi mener en svært interessant aktør, sier Yousuf Mohamed al-Jaida, administrerende direktør i Qatar Finanssenter (QFC).

VG møter toppsjefen i toppen av en skyskraper i finanssentrumet West Bay i Doha. QFC forsøker å styrke Qatars økonomi på utsiden av olje og gass, og å trekke hvitsnipp-arbeidere og utenlandske direkteinvesteringer til Qatar.

VG I QATAR: Ingeborg Huse Amundsen Følg meg og kontakt meg på: ingeborg@vg.no Twitter: @iHuse www.facebook.com/ingeborg.h.amundsen

al-Jaida vil gjerne fortelle VG hvor bra Qatar-krisen har vært for nettopp Qatar:

– Krisen er sunn for oss. De reformene vi ser nå ville aldri ha skjedd foruten den: 80 land har fått visumfri innreise til Qatar, vi har åpnet opp for utenlandsk investering som aldri før, og minimumslønn og permanent oppholdstillatelse til migranter er underveis. Krisen har skapt et bedre, mer åpent, liberalt og pragmatisk Qatar, slår han fast.

– Krisen er en velsignelse, et hell i uhell.

PÅ JOBB: Kyrne melkes på en roterende maskin før de sendes tilbake til fjøset. Melken blir til drikkemelk, yoghurt, iskrem og ost. Foto: INGEBORG HUSE AMUNDSEN/VG

Slik rammer blokaden

Men det er ikke tilfeldig av den fem måneder lange blokaden har fått tilnavnet «Qatar-krisen». Den har påført landet sin største økonomiske nedtur siden finanskrisen i 2008:

• Gulf-statene har trukket seg ut av Qatars banker. Som en nødløsning måtte myndighetene i Qatar erstatte innskuddet på 17 milliarder dollar.

Norsk Hydro rammet av Qatar-krisen Blokaden skapte hodebry for Norsk Hydro, som eier halvparten av aluminiumsverket Qatalum i Qatar. – Det ble bråstopp i juni, men etter en kort periode med forsinkelser fant vi en ny rute der vi frakter metallet med båter fra Doha og laster om i en havn i Oman i stedet for i Emiratene. Blokaden har hatt en begrenset økonomisk påvirkning på vår drift i Qatar, sier Halvor Molland, informasjonsdirektør i Norsk Hydro, til VG.

• Qatar opplevde et fall på 18 prosent på aksjemarkedet, eiendomsprisene har gått ned og turistene svikter, samtidig som oljeprisene har dalt lenge.

• 11.000 familier og 7000 ansatte fra Saudi-Arabia, Bahrain og Emiratene har forlatt Qatar etter at de ble beordret hjem av sine myndigheter, ifølge tall fra QFC.

• Gulfrådet (GCC), som ble opprettet i 1981 for å sikre fri flyt av varer, kapital og arbeidskraft mellom Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar, Kuwait, Oman og Bahrain er i sin største krise noensinne. Det er i det blå om rådet vil avholde sitt årlige møte i Kuwait i desember.

• Men, krise til tross: Qatar er fortsatt verdens rikeste land målt i bruttonasjonalprodukt per innbygger (cirka 100.000 USD). Årsaken til at Qatar ligger på topp, er ikke bare oljerikdommen, men det faktum at nesten 90 prosent av landets innbyggere er arbeidsinnvandrere fra Asia, som ikke nødvendigvis inkluderes i statistikken. Med andre ord: Ekstrem rikdom er fordelt på ekstremt få.