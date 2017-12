Protester i Peru mot benådningen av Fujimori

Tusenvis av peruanere demonstrerte i Lima mandag mot benådningen av den tidligere presidenten Alberto Fujimori.

Fujimori sonet en dom på 25 års fengsel for menneskerettighetsbrudd og korrupsjon.

Lørdag kveld ble han i all hast kjørt til sykehus etter å ha fått det som ble betegnet som alvorlige hjerteproblemer.

Sittende president Pedro Pablo Kuczynski benådet Fujimori og sju andre fanger søndag på humanitært grunnlag, og sørget samtidig for å plassere seg midt i en politisk krise bare dager etter at han unngikk riksrett.

Krever avgang

Demonstrantene ropte mandag taktfast i hovedstadens gater at han måtte gå av. Under sin valgkamp i fjor lovet Kuczynski at han ikke ville løslate Fujimori.

Et stort oppbud av antiterrorpoliti beveget seg gjennom gatene mot demonstrantene og forsøkte å hindre dem fra å nå fram til sykehusklinikken der Fujimori er innlagt.

Kuczynski sa at hans avgjørelse hvilte på en medisinsk vurdering om at Fujimori har en progressiv og uhelbredelig sykdom, og at forholdene i fengslet utgjorde en alvorlig risiko for livet hans.

«Sårbar»

Den 79 år gamle tidligere presidentens tilstand ble betegnet som «sårbar» og en avgjørelse vil bli tatt for hans videre behandling ut fra hvordan det går med ham mens han er innlagt på Centenario Clinic.

Japanskættede Fujimoris datter Keiko stilte for øvrig som Kuczynskis motkandidat i presidentvalget i fjor sommer.

Hun leder i dag landets opposisjon.