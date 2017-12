Prins Harry og Meghan Markle på første offisielle besøk som forlovede

Etter den nylig annonserte forlovelsen skal paret ut på sitt første oppdrag sammen - til Nottingham.

Mandag kom pressemelding fra kongehuset om at prins Harry og Meghan Markle skal gifte seg, etter å ha forlovet seg i London i november.

Det etter at den britiske prinsen (33) og den amerikanske skuespilleren (36) har vært i et forhold siden juni 2016. Prinsen er nummer fem i arverekken til den britiske tronen. Fredag skal de ut på sitt første offisielle oppdrag sammen i Nottingham, skriver The Telegraph.

RINGEN: Slik ser Meghan Markles forlovelsesring ut. Angivelig har den steiner fra smykker prinsesse Diana eide. Foto: Matt Dunham AP

Det er foreløpig ikke fastslått når paret vil ankomme byen, men de kongelige vil trolig sette føttene i Nottingham fredag formiddag, skriver Nottingham Post.

Vil trolig løfte økonomien

Parets besøk er ventet å løfte den lokale økonomien med hundrevis av pund, ettersom tusenvis av mennesker trolig vil trekke til byens sentrum i håp om å få et glimt at de nyforlovede.

– Det er veldig vanskelig å beregne den faktiske lønnsomheten fra den feelgood-stemningen et slikt besøk bringer med seg, sier kammersjef i East Midland-regionen, Scott Knowles til The Telegraph:

– Besøket vil få flere mennesker til å sette foten i Nottingham, og mange i mengden vil trolig benytte anledningen til å handle julegaver, så butikkeierne vil tjene på dette, sier han.

Byens restauranter og barer regner også med en betydelig økning gjester fredag.

Det er også ventet enorm medieoppmerksomhet rundt besøket, og ansatte i Nottinghams turistnæring sier til The Telegraph at byen trolig vil bli satt på kartet gjennom tett dekning fra en rekke internasjonale medier.

Støtter ungdomsarbeid

Prins Harry har gjestet Nottingham hele syv ganger de siste fire årene, der han har møtt arbeidere og unge mennesker som deltar i «Full effect»-prosjektet.

Prosjektet, som får støtte av den britiske kongefamiliens fond, jobber for å forhindre at ungdommer faller ut i kriminalitet i St. Ann´s-området i byen. «Full effect» engasjerer blant annet ungdommene gjennom rap-verksteder, filmprosjekter og idrett.

Sammen med sin forlovede vil prins Harry bli vist rundt i deler av byens historiske Lace Market. Videre skal paret gå fra National Justice Museum til Nottingham Contemporary - hvor de skal besøke et frivillig-arrangement som jobber med å nedkjempe HIV og Aids.

Rundturen avsluttes på Nottingham Academy.

