Presidentvalget i Kenya: – Rolig nå, men det kan eksplodere

Situasjonen i Kenya er uhyre spent etter at valglokalene åpnet i morges. Tilhengere av opposisjonslederen Raila Odinga forsøker flere steder å forhindre folk i å stemme.

Opprørspolitiet har tatt oppstilling i flere av slumområdene over hele landet, mens presidentvalget nå er i full gang. Det ble skutt tåregassgranater inn i Kibera-slummen i hovedstaden, Nairobi, i morgentimene. Kenyansk politi og militære er hele tiden på tå hev.

– Det har vært en forholdsvis rolig start på dagen. Men det kan eksplodere når som helst. Folk går og stemmer der det er mulig å få avgitt stemme. Fremmøtet er åpenbart ikke så stort som der var ved forrige valg, 8. august. Mange som støtter opposisjonen og lederen deres, Raila Odinga, ser ut til å ha fulgt hans oppfordring om å holde seg hjemme og ikke tatt veien til stemmelokalet, sier den kenyanske journalisten Fredric Mukinda til VG.

– Hvorfor gjør de det?

– Odinga har hele tiden hevdet at han ble fratatt seieren, både i 2013 og under valget nå 1. august. Han forlangte at det måtte nye folk inn i valgkommisjonen for å hindre at det samme skjedde igjen. Odinga ble ikke hørt. Derfor gikk han til boikott av valget, sier Mukinda.

Annullerte valget



Omvalget i Kenya er sterkt omstridt etter at Høyesterett 1. oktober annullerte valgresultatet fra 8. august da fungerende president, Uhuru Kenyatta fikk 54 prosent av stemmene. Opposisjonens kandidat, Raila Odinga ble klart slått, og endte med 44,7 prosent av stemmene.

Odinga protesterte mot resultatet og hevdet at presidentvalget var rigget. Tre uker etter fant Høyesterett holdepunkter for å konkludere med at det hadde vært gjort forsøk på hacking, og at flere av stemmene avgitt i distriktene ikke hadde blitt telt opp. Uregelmessighetene førte til at valget ble underkjent og det ble besluttet at et omvalg skulle avholdes.

Opposisjonen deltar ikke i valget. Dermed er bordet dekket for at Uhuru Kenyatta vinner, og slik får en ny periode som president. Spørsmålet er da om valget blir oppfattet som fritt og rettferdig. Eller om det kan utløse en ny voldsbølge i Kenya. I kjølvannet av presidentvalget i 2007 gikk de ulike stammene i Kenya løs hverandre, og da støvet la seg og politikeren satte seg ved forhandlingsbordet, var over 1200 mennesker drept i den sanseløse volden som utspant seg.

Rolig så langt



– Så langt har det bare vært meldt om uroligheter i Kibera-slummen her i Nairobi, og en del steder i Kisumo, der Raila Odinga har sin maktbase. Det er ungdommer og Odinga-tilhengere som forsøker å hindre folk i å stemme. Det er ikke over på en stund, selv om valglokalene stenger klokken fem i ettermiddag, sier Fredric Mukinda.