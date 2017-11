Unge polakker: – Kjemper for et rent, hvitt Europa

WARSZAWA (VG) I Polen blir stadig flere ungdommer med i såkalte patriotiske organisasjoner. Bartek og Aleksandra vil risikere livet for å holde rasen ren.

I en stor, klassisk leilighet i sentrum av Warszawa sitter en gruppe unge rundt et trebord og sorterer løpesedler. De er flittige og konsentrerte i sitt arbeid, for dette handler om noe de virkelig brenner for.

– Jeg kan ikke sitte stille og se på at det polske tradisjonelle samfunnet brytes ned av europeisk liberalisme og multikulturalisme. Jeg er veldig sterk i min katolske tro og jeg vil kjempe for disse verdiene med de midler som kreves, sier 21 år gamle Bartek Niewiadomski til VG.



Bartek er blond og helt kortklipt på sidene av hodet, med et lengre hårparti på toppen dratt over i en sideskill, en frisyre som går igjen hos guttene i klubblokalet. VG har fått være med når en av de største patriotiske ungdomsorganisasjonene i Polen, Młodzież Wszechpolska (MW), har sitt ukentlige medlemsmøte. Denne dagen forbereder de den årlige nasjonalistmarsjen i Warszawa, et arrangement som de siste par årene har vokst til å ha opp mot 100.000 deltakere.

I spissen for den nasjonalistiske bevegelsen i Polen står nå landets unge.

– Som organiserte har vi langt større innflytelse, og det er nå det gjelder. Det er nå vi vi sikrer at kommende generasjoner får et land med sine sanne verdier intakt, sier 21-åringen.

«DANNELSESREISE»: Bartek Niewiadomski (21) har i løpet av de fire årene som medlem, steget i gradene gjennom å lese obligatorisk nasjonalistisk litteratur og bøker om Polens historie, avlagt eksamener, og deltatt på faste treningsøkter i kampsport. Foto: Odin Jæger, VG

Trener seg sterke

Stadig flere unge polakker gjør som Bartek gjorde for 4 år siden, og blir medlem av såkalte patriotiske organisasjoner. Nesteleder Szymon Wisniewski har babyhud og ser enda yngre ut enn sine 23 år. Han er den som ønsker VG velkommen til Młodzież Wszechpolska, og han er også den som bryter inn når vi vil snakke med en av klubbens unge jenter som jobber flittig med løpesedlene.

FAKTA: 11. NOVEMBER I POLEN * 11. november 1918 ble Polen igjen en uavhengig stat etter å ha vært delt og dominert av Russland, Preussen og Østerrike gjennom over hundre år. * Demonstrasjonen er blitt en årlig hendelse for å markere Polens uavhengighetsdag. * Det årlige ritualet har blitt en av de største høyrenasjonalistiske markeringene i Europa. * I 2016 møtte opptil 100.000 opp i demonstrasjonen. ( Fakta: NTB)

– Du kan ikke snakke med henne. Vi har et strengt system hvor medlemmer må jobbe seg opp i gradene gjennom utvalgt litteratur, fysisk trening og påfølgende eksamener før de får lov å uttale seg, sier Szymon bestemt.

Bartek har gått gradene.

– Organisasjonen gjør meg klokere, gjennom diskusjoner vi har og litteratur vi leser, det gir meg åndelig og religiøs tilfredsstillelse, det er sosialt og jeg blir fysisk sterk.

– Fysisk sterk?

– Alle medlemmer må også ha en fysisk aktivitet de dyrker. Når du kommer opp på mellomledernivå, skal det være en kampsport. Gjennom det får vi autoritet, vi kan forsvare oss hvis vi blir truet , og ikke minst, vi får evne til å disiplinere andre

– Hva mener du med «disiplinere?»

– Du vet, vi slavere er varmblodige. Det er ingen grenser for langt vi vil gå. Det kan bety rimelig radikale handlinger for å beskytte kulturen vår, sier 21-åringen til VG, og holder blikket uten å vike.

Bønn og salmesang



Det er tid for møtets formelle del, som i dag ledes av Bartek og en jevnaldrende gutt. Når de rundt 30 oppmøtte har stilt seg rakt opp i fire linjer, legger Bartek fra seg den elektroniske sigaretten han har puffet på kontinuerlig frem til nå, og stiller seg, gravalvorlig, bak en liten brunlakkert skrivepult. Møtet følger en streng struktur og er preget av disiplin og hierarki.

– La oss be. «Kjære Gud, gi oss makt til å kjempe for Polen som vi gir vårt liv til», runger det samstemt og høyt fra gruppen av unge, «la et storslagent Polen reises igjen.»

Etter bønn og samlesang går møtelederen gjennom dagens agenda, og så blir VG sendt på gangen. Ingen som ikke er medlem får høre hva som snakkes om der inne.

Mer velorganiserte

Młodzież Wszechpolska har rundt 5000 aktive medlemmer, og en stor tilhengerskare i stadig vekst. Professor Ben Stanley er forsker ved universitetet i Warszawa og sier stadig flere unge polakker nå blir med i bevegelser av nasjonalistisk, patriotisk eller høyreradikal karakter.

– Mange av disse gruppene har eksistert i flere tiår, men de var tidligere ikke så gode til å organisere seg, og ble derfor en veldig smal nisje uten særlig appell til de brede massene. Nå er de langt mer velorganiserte og når ut til unge gjennom sosiale media og internett. Særlig i småbyer der hvor mange kanskje føler at de ikke har særlig lovende fremtidsutsikter, tilbyr disse organisasjonene en følelse av formål. Vi ser en profesjonalisering av hele det nasjonalistiske miljøet, forteller Stanley til VG.

– INGEN INNVANDRERE: Aleksandra Winiarska (23) mener at hun allerede har sett konsekvensene av innvandring. – Det er helt andre raser som ikke klarer å tilpasse seg vårt land og våre tradisjoner. Vi vil ikke ha dem her, sier hun. Foto:

Hindres ikke av myndighetene

Aleksandra Winiarska (23) har rød blazer med skulderputer, kort skjørt og støvletter til litt over knærne. Hun er fra en liten polsk landsby og én av to jenter tilstede denne kvelden. Aleksandra sier at alt folk tar seg til, bør være med intensjonen om at det er det beste for landet og folket.

– Jeg er opptatt av et rent, hvitt Europa, og jeg vil ikke at noe skal skje som skal endre på rasen vår. Polen har alltid vært for den slaviske rasen, og vi ønsker at det skal forbli sånn. Jeg er ikke rasist, jeg sier ikke at vår rase er bedre, men jeg mener man må holde sin egen rase separat fra andres, sier den lange, smale jenta, stadig mer engasjert for hver setning hun ytrer.

Dette er første året Aleksandra skal delta i nasjonalistmarsjen som medlem av patriot-organisasjonen, og hun gleder seg.

Klubbens eldste medlem, Ernest Kobylinski (27), har sett deltakertallet i lørdagens marsj gå fra noen hundre for få år siden, til rundt 100.000 i fjor. Han sier det har blitt mye bedre etter at det innvandringskritiske nasjonalkonservative partiet Lov og rettferdighet ( Pis) tok over makten i Polen for to år siden.



– Før var det mye tull med politiet som forsøkte å blokkere for demonstrantene, men nå, med den nye regjeringen, står politiet bare og ser på.