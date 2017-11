Politiet: Rundt 25 drept i kirkemassakre i USA

Midt under den tradisjonelle søndagsmessen i baptistkirken, begynte en mann plutselig å skyte mot menigheten.

Sheriff Joe Tackett bekrefter at rundt 25 mennesker er drept i det blodige angrepet, melder NBC. I tillegg meldes det om et stort antall skadede.

Flere amerikanske medier melder også at det skal være barn blant de drepte, men dette er så langt ikke bekreftet fra offisielle kilder.

Politiet opplyser til KSAT at den antatte gjerningsmannen er død, etter en kort politijakt. Det er fortsatt uklart om han ble skutt av politiet, eller om han tok sitt eget liv.

FLERE SKUTT: Flere personer er skutt og drept ved denne kirken i Sutherland Springs i Texas. Foto: Reuters

Politiet fikk melding om masseskytingen ved 19.30-tiden norsk tid. Et vitne forteller til den lokale TV-kanalen KSAT at en mann kom inn i kirken og begynte å skyte mot folkemengden. Et annet vitne sier til CNN at hun hørte minst 20 skudd bli avfyrt. Kvinnen arbeider på en bensinstasjon rett over gaten for kirken.

Den aktuelle kirken ligger i Sutherland Springs, 48 kilometer sydøst for San Antonio. Det bor rundt 400 mennesker i det lille tettstedet. Talsmann for det føderale politiet FBI, Michelle Lee, bekrefter at FBI er på vei for å bistå det lokale politiet, melder CNN.

– Hjertet mitt er knust

Texas-guvernør Greg Abbott sendte kort tid etter hendelsen ut en Twitter-melding der han takker politiet for deres reaksjon.

«Våre tanker og bønner går til dem som er rammet av denne grufulle handlingen», skriver han.

Albert Gamez, som er leder i Wilson County, er i sorg etter det blodige angrepet.

–Hjertet mitt er knust. Man tror aldri noe sånt kan skje, og så skjer det. Det spiller ingen rolle hvor du er. Selv i et lite samfunn som dette, hvor alt er rolig og stille, se på hva som kan skje, sier han til CNN.

ÅSTED: Kirken der skytingen skjedde ligger rundt 50 kilometer for byen San Antonio i Texas. Foto: Google

Presten Frank Buford i nabokirken River Oaks church, som ligger bare noen kvartaler unna, sier at slektninger av ofrene har begynt å samle seg i et kommunesenter like ved. Han beskriver Sutherland Springs som et tett sammensveiset samfunn.

– Vi prøver å holde ut så godt som vi kan – vi er et sterkt samfunn, vi er sterke i vår tro», sier han til lokale reportere, ifølge avisen The Guardian.

Han mottok melding om skytingen da han var på vei til sin søster for å be

Menighetens egen prest Frank Pomeroy og hans kone, skal ha vært utenbys og var ikke tilstede under kirkeskytingen.