Politibil sprengt i Malmö

To personer er pågrepet etter at en politibil eksploderte i Malmö.

Svensk politi fikk melding om eksplosjonen i syv-tiden fredag kveld. Vitner skal ha sett en mann løpe fra åstedet.

– Det var en kraftig eksplosjon ved politistasjonen ved Värnumstorg i den nordlige delen av Malmö. Nå sperrer vi av et større område som skal undersøkes ordentlig, sier politiets pressetalsmann Fredrik Bratt til avisen Aftonbladet.

Ingen personer ble skadet i angrepet.

To pågrepet

Politiet bekrefter at to personer pågrepet, mistenkt for å stå bak eksplosjonen, melder nyhetsbyrået TT. De to, som skal være menn i 20-årene, ble pågrepet like i nærheten av åstedet.

Politiet aksjonerer også mot flere boliger etter eksplosjonen.

Hendelsen blir av politiet omtalt som et angrep. Bilen sto utenfor politistasjonen da den eksploderte.

– Det er et angrep på hele rettskjeden når man sprenger en politibil på denne måten, sier distriktspolitisjef Andy Roberts til Aftonbladet.

Også i Malmø: Flere overfallsvoldtekter ryster byen – politiet kan ikke utelukke sammenheng

– Latterlig kraftig

– Det er et angrep på hele rettssystemet når man sprenger en politibil på denne måten, sier Roberts videre til Aftonbladet.

Et vitne beskriver overfor avisen et kraftig smell og et sterkt lys.

– Det hørtes latterlig kraftig ut, og det ryker fortsatt fra panseret på bilen, sier vitnet, som bor like ved politistasjonen.

Politiet sier at de trapper opp sikkerheten på politistasjonen.