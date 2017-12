Politibetjent drept og seks skadet etter skyting i USA

Fem politibetjenter og to sivile har blitt skutt søndag morgen ved et hjem i Douglas County i Colorado.

Politibetjentene ble skutt i et leilighetskompleks i den amerikanske delstaten, opplyser Lauren Lekander, talskvinne for sheriffkontoret i Douglas fylke til Denver Post.

Douglas County Sheriff skriver på Twitter at én av de fem politibetjentene er død etter skuddene. To sivile ble også skutt under hendelsen.

I en presskonferanse rundt klokken 20.20 norsk tid opplyser politiet om at den avdøde er 29 år gamle Zachary Parish. Han etterlater seg en kone og to små barn. Ifølge Fox News hadde Parish jobbet i politiet i syv måneder.

Den mistenkte gjerningspersonen er skutt og drept av politiet, og skal være en kjenning av politiet.

– Visste at vi kom



Politiet rykket ut etter varsel om husbråk da skuddene ble avfyrt i hjemmet like før klokken 06.00 lokal tid, opplyser Lekander ved sheriffkontoret i Douglas fylke til Denver Post.

I presskonferansen opplyser politiet om at de ikke var klar over at personene i leiligheten hadde våpen før de ankom stedet. Det var en nabo som varslet politiet om husbråk klokken 05.14 lokal tid. To personer skal ha oppholdt seg i leiligheten der skuddene ble avfyrt.

Gjerningspersonen skal ha skutt med en rifle mot betjentene som ankom stedet, og personen skal ha skutt mot politiet over lengre tid.

– De visste at vi kom, sa sheriff Tony Spurlock under pressekonferansen, som virket sterkt preget over tapet av kollegaen:

– Da jeg satt med hans kone og holdt henne i hånden tidligere i dag kunne jeg se i øynene hennes at livet hennes var over, sa sheriffen.

«Kode rød»

Ifølge Denver Post er tre av de skadede sendt til Skyridge Medical Center i Lone Tree. Tilstanden til de tre skal ikke være kritisk, opplyser Linda Watson, talskvinne ved sykehuset til Denver Post.

Ytterligere fire personer er sendt til Littleton Adventist Hospital, opplyser talskvinne Alyssa Parker til avisen. Parish var en av de fire som ble sendt til sykehuset. Tilstanden til de tre andre er ikke kjent.

Video fra åstedet viser en rekke politibetjenter samlet på en større parkeringsplass ved County Line Road søndag, i nærheten av leilighetskomplekset der skuddene ble avfyrt.

Sheriffen i Douglas fylke meldte kort tid etter hendelsen om at politiet hadde sendt ut en «kode rød».

Reporter hørte skudd

Nyhetskanalen Denver7 skriver at de hørte skudd ved stedet da deres reporter Meghan Lopez ankom.

Reporter i Denver7, Meghan Lopez, følger situasjonen på Twitter:

Spesialstyrker fra politiets SWAT-team og en rekke andre politi-instanser bistod i arbeidet.

Flere veier i området er også stengt av, og politiet har opprettet et krisesenter for berørte etter hendelsen.