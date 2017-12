Den nordiske motstandsbevegelsen etterforskes for angrep på politiet

Samtidig som en etterforskning av 23 nynazister i Den nordiske motstandsbevegelsen i Sverige legges ned, opprettes to nye.

Det melder Expressen etter en pressekonferanse fredag morgen.

Den første saken, som nå har blitt henlagt, dreide seg om Den nordiske motstandsbevegelsens (NMB) demonstrasjon i Göteborg tidligere i år. Under demonstrasjonen oppsto det sammenstøt mellom demonstrantene og politiet.

Demonstrasjonen fant sted kort tid etter at nazister demonstrerte ulovlig i samme by.

Vanskelig å bevise

Statsadvokat Ulrika Åberg, som ifølge Expressen fattet beslutningen med å henlegge saken, sier at henleggelsen skyldes at det er vanskelig å konstatere hva hver enkelt person gjorde i løpet av konfrontasjonen med politiet.

– Det kan også være tvilsomt om det i det hele tatt dreide seg om voldelig opprør i denne situasjonen, sier hun.

Oppretter to nye etterforskninger

Samtidig opplyser Åberg om at det innledes to nye etterforskninger.

Den ene saken skal, ifølge Expressen, dreie seg om ulydighet mot politiet, og angår personer foran i demonstrasjonstoget som skal ha presset mot politiet med skjold, selv om de fikk beskjed om å trekke seg tilbake.

Den andre dreier seg om at medlemmer fra NMB ifølge påtalemyndigheten skal ha gått til angrep politiet.

– Det dreier seg om en situasjon på et senere tidspunkt der det oppsto en konfrontasjon mellom politiet og Den nordiske motstandsbevegelsen etter bråk med politiet på den samme plassen, sier Åberg i Expressen.

Opptøyer, pepperspray og batonger

Demonstrasjonen i Göteborg i september var forespeilet som en fredelig demonstrasjon, men kort tid etter avmarsj kom de første meldingene om sammenstøt inn.

Oppstøtene involverte både demonstranter fra NMB, politiet og motdemonstranter, og oppsto som følger av at demonstrantene prøvde å bryte seg gjennom politiets sperringer i sentrum: Samtidig prøvde motdemonstranter på det samme, for å stoppe demonstrasjonen.

– Motdemonstrantene kastet steiner og andre gjenstander, og det reagerte NMB på ved å forsøke å bryte seg gjennom politiets sperringer, sa politiets pressetalsperson Peter Adlersson til Aftonbladet.

Selv om demonstrasjonen var varslet som en fredelig demonstrasjon var politiet i Göteborg forberedt på bråk.

Politiet opplyste om at totalt 32 personer ble pågrepet og ytterligere 21 tatt hånd om under oppstøtene. Politiet tok i bruk både pepperspray og batonger under opptøyene.

Motstandsbevegelsen i Norge

I juni ble NMB bortvist av politiet i Fredrikstad etter at de fikk forbud mot å holde en planlagt demonstrasjon.

Senere på året demonstrerte NMB i gatene i kristiansand. Ifølge politiet gikk demonstrasjonen relativt fredelig for seg den gangen.

Det var noen småtumulter i forbindelse med at noen ikke likte dette, men det beskriver vi som småknuffing. Politiet grep ikke inn, sa operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane den gangen.

