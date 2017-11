Høyreekstreme tar over gatene i Warszawa

WARSZAWA (VG) Markeringen av Polens nasjonaldag har utviklet seg til en marsj som tiltrekker titusenvis av høyreekstreme fra Europa og USA.

Høyreradikale, anti-islamister og ultrakonservative har tatt over gatene i Polens hovedstad, dagen da landet feirer sitt 99. år med uavhengighet.

VGs team befinner seg i sentrum av Warszawa, sammen med snauklippede menn i skinnjakker, og kappekledde, nasjonalkonservative geistlige som avholder det som ser ut som spontane på-stedet-gudstjenester.

11.NOVEMBER-MARSJEN I POLEN: * 11. november 1918 ble Polen igjen en uavhengig stat etter å ha vært delt og dominert av Russland, Preussen og Østerrike gjennom over hundre år. * Demonstrasjonen er blitt en årlig hendelse for å markere Polens uavhengighetsdag. * Det årlige ritualet i den polske hovedstaden har blitt en av de største høyrenasjonalistiske markeringene i Europa. * I 2016 deltok mellom 75.000-100.000 mennesker. (Kilde: NTB)

Men det er også mer moderate mennesker, noen foreldre med barn og eldre mennesker som deltaker i demonstrasjonen. Det er likevel de radikale som får dominere markeringen.

Flere røykbomber skal ha gått av i sentrum, og demonstrantene roper slagord som «Polen er kun for polakker». Polske flagg og vimpler med det polske nasjonalsymbolet, ørnen, veiver høyt sammen med bannere med logoer fra fascistiske organisasjoner.

VG besøkte 14 land: Det hvite raseriet

– Polen i rødt og hvitt, Polen i hvitt, katolsk tradisjon, bra vi har Gud på vår side, runger det fra menneskemengden.

Trolig verdens største



Marsjen har blitt organisert siden 2009, men har de siste par årene eksplodert hva gjelder deltakertall, til nå å være Europas, og kanskje verdens, største ekstremistmarsj, ifølge The Independent.

Det som egentlig skal være en markering av Polens uavhengighetsdag, tiltrekker seg nå høyreradikale fra hele Europa og USA, blant andre fra Sverige, Ungarn, Slovakia og USA.

MANGE OPPMØTTE: Flere titalls tusen høyreekstreme skal ha møtt opp til demonstrasjon i Polens hovedstad, Warszawa. Foto: Nora Thorp Bjørnstad , VG

Det er lite trolig at politiet vil bryte inn marsjen, mener populismeforsker Ben Stanley ved Universitetet i Warszawa.

– Det har ikke vært snakk om å forby den. Det ville vært altfor politisk kontroversielt, sier Stanley.

Han påpeker at regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS) er assosiert med deler av det ekstreme patriotmiljøet.

– Mange i politiet har også tette bånd til PiS, og vil ikke gjøre noe PiS kan være misfornøyd med, sier Stanley.

Unge polakker: – Kjemper for et rent, hvitt Europa

DEMONSTRANT: Magdalena Labak (19) er en av tusenvis av nasjonalistiske demonstranter som skal delta i marsjen i Warszawa i dag. Hun har møtt opp i en vadmelsuniform fra 2. verdenskrig. Foto: Odin Jæger , VG

– Håp



I Warszawa treffer VG Randek fra California, som har reist til Warszawa ens ærend sammen med sin polske kjæreste for å være en del av demonstrasjonen lørdag.

– Polen er vel det eneste landet det er noe håp igjen for, det er fortsatt ganske rent og ikke ødelagt av minoriteter, slik som Frankrike, Tyskland eller USA, der jeg kommer fra. Det kommer til å bli en hellig krig, og da blir Polen det eneste landet som står igjen. Derfor vil jeg kjempe for Polen, sier den 32 år gamle amerikaneren da VG treffer han før marsjen starter.

Parole fra Trump-besøk



Polen utpeker seg som et land der patriotismen står sterkt, sammenliknet med andre europeiske land. Særlig de siste årene har for eksempel fremveksten av nasjonalistiske ungdomsorganiasjoner vært stor.

For to år siden fikk det nasjonalkonservative Lov og Rettferdighetspartiet rent flertall i parlamentet, og utøver en svært hard immgrasjonspolitikk mot innvandrere fra muslimske land.

Landet har en svært aktiv anti-abort-bevegelse, og motstanden er stor mot likekjønnende ekteskap, konservative familieverdier som kobles til den katolske religionens står i sterk stilling i landet.

Saken fortsetter under videoen om VGs serie «Det hvite raseriet».

Den overordnede parolen for årets marsj var også «Vi vil ha Gud», et utdrag fra en gammel polsk salmesang som USAs president Trump gjorde kjent igjen ved å bruke det i sin tale under sitt besøk til landet tidligere i år.



Trump roste da polakkene for det han beskrev som å forsvare vestlige verdier.

Uniformer fra 2.verdenskrig



Magdalena Labak (19) har reist 300 kilometer med buss sammen med 30 andre fra småbyen der hun bor for å være med på marsjen i Warszawa.

Hun har brunt hår i musefletter og en tykk, mosegrønn vadmelsuniform fra andre verdenskrig, «fordi med den viser jeg hvor stolt jeg er av Polens historie». Det er flere av demonstrantene som bærer slike uniformer i dag.

– Jeg går i marsjen både for å vise min patriotisme til fedrelandet mitt, der hvor mine besteforeldre kjempet i krigen, men også for å markere min motstand til den pågående islamiseringen, forteller 19-åringen til VG.

Den unge kvinnen blir konfrontert med det faktum at Polen, i motsetning til andre europeiske land, har forsvinnende få innvandrere fra muslimske land, selv etter den syriske flyktningkrisen.

– Ja, slik er det, her i Polen har vi bare immigranter fra kristne land. Vi har hatt noen muslimske, men de ville ikke være her, fordi lønningene våre ikke er så gode, sier Magdalena.

Hun mener likevel det er nødvendig å demonstrere mot det hun kaller islamiseringen.

– Jeg vet ikke hva som kan skje. Kanskje risikererer Polen å bli som andre land i Europa der det er terrorangrep og folk mister arbeidsplassene sine til immigranter, sier den polske jenta til VG.