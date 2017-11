EU vil innføre sanksjoner mot Polen

Polen raser etter forslaget fra EU-parlamentet om sanksjoner etter omstridte rettsreformer.

Onsdag lanserte EU-parlamentet et forslag om harde sanksjoner mot Polens høyreorienterte regjering. Sanksjonene kommer i lyset av at Polen har prøvd å innføre omstridte rettsreformer som strider mot europeiske verdier.

Les også: Høyreekstreme tar over gatene i Warszawa

Måneder med konflikt

Polens statsminister Beata Szydlo mener hendelsene i EU-parlamentet er skandaløse, etter det hun beskriver som en bitter debatt og avstemning.

Poland's Prime Minister Beata Szydlo speaks during a joint news conference with Jaroslaw Kaczynski, leader of the ruling party Law and Justice, at the party headquarters in Warsaw, Poland November 14, 2017. REUTERS/Kacper Pempel Foto: Kacper Pempel , Reuters

Polens høyreorienterte regjering har i månedsvis vært i strid med EU om endringer i det polske rettsvesenet, og da særlig dommernes rolle.

Reformene den polske regjeringen prøvde å innføre ville ført til at de nåværende høyesterettsdommerne skulle gått tidlig ut i pensjon og bli erstattet av midlertidige dommere utnevnt av øverste politiske ledelse.

Kommentar: Polen kan bli utestengt av EU

Lovforslagene fra regjeringen ble godkjent i både overhuset og underhuset i den polske nasjonalforsamlingen.

Alle EUs organer kritiserte imidlertid den polske regjeringen for å bryte grunnleggende europeiske verdier, og Polens president la til slutt ned veto mot rettsreformene i juli.

Stormet ut av salen

Medlemmene av EU-parlamentet støttet onsdag med overveldende flertall en resolusjon som utløste den første fasen av en såkalt regelverksprosedyre mot den polske regjering.

Prosedyren kan i sin ytterste konsekvens føre til suspensjon av Polens stemmerett i EUs organer.

Representantene for det polske regjeringspartiet i EU-parlamentet marsjerte ut i protest etter avstemningen, samtidig som statsminister Beata Szydlo langet ut mot forsamlingens vedtak.

– Under EU-toppmøtet fredag vil jeg si klart fra hva jeg synes om de skandaløse hendelsene i parlamentet, skriver statsministeren i en Twitter-melding.

Foto: Skjermdump

Hun fordømmer medlemmer av den polske opposisjonen for å bli sittende i salen i Strasbourg etter voteringen, og viser på Twitter til sin egen uttalelse fra januar 2016 i Brussel:

«Historien har lært oss at polske saker bør bestemmes i de polske hjem, fordi hver gang noen andre bestemmer over oss, går det dårlig»

Ryszard Legutko, medlem av regjeringspartiet, anklager EU for å føre et «korstog mot Polen», skriver ABC News.

– Polen håner et liberalt demokrati

Parlamentets liberale leder og tidligere statsminister i Belgia, Guy Verhofstadt, mener den polske regjeringen har «mistet sans og samling». Men Gianni Pittella, leder av en allianse av sosialister og demokrater, anklaget Warszawa for å «håne et liberalt demokrati».

Flere i parlamentet kritiserte også den høyreekstremistiske marsjen i Warszawa på Polens nasjonaldag lørdag. EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans, uttalte at «de grusomste delene av europeisk historie ble sett i Warszawas gater lørdag»

Parlamentets resolusjonen oppfordret Polen til å ta grep på flere punkter, da særlig en fordømmelse av det de omtaler som «fremmedfrykt og en fascistisk marsj».

Den polske utenriksministeren Witold Waszczykowski, sier til abc news at han er sjokkert over språket i debatten, og at det til tider minnet om en "hate speach».

HØYRE RADIKALE NASJONALISTER: På Polens nasjonaldag 11. november marsjerte rundt 60 000 høyreekstreme i hovedstadens gater. Foto: Odin Jæger , VG

Voksende nasjonalisme

Det er to år siden det nasjonalkonservative partiet Lov og Rettferdighetspartiet fikk rent flertall i parlamentet. Polen har en svært aktiv anti-abort-bevegelse, og motstanden er stor mot likekjønnede ekteskap.

Unge polakker: – Kjemper for et rent, hvitt Europa

Konservative familieverdier som kobles til den katolske religionens står i sterk stilling i landet og regjeringen er kjent for utøver en svært hard immigrasjonspolitikk mot innvandrere fra muslimske land.

STERK PATRIOTISME: De siste årene har det vokst frem en sterk nasjonalisme og fremmedfiendtlighet i Polen. Foto: Odin Jæger , VG

Polen utpeker seg som et land der patriotismen står sterkt, sammenlignet med andre europeiske land. Særlig de siste årene har for eksempel fremveksten av nasjonalistiske ungdomsorganisasjoner vært stor.

VG besøkte 14 land: Det hvite raseriet