71-åring brukte en kvart million på polsk utested på én natt – sier han ble lurt

Kortene til en 71 år gammel nordmann ble trukket for over 250.000 kroner på en nattklubb i Polen i mars. Han sier han ble lurt, og er ikke den eneste.

I forbindelse med en tur til Gdansk i mars dro en nordmann på en nattklubb. Han gjorde fire kjøp i baren, det siste klokken 00.29. Etter den fjerde betalingen, fikk han beskjed om at det er en feil med terminalen og han gjorde ytterligere fem forsøk.

Senere blir han kjørt til sitt hotell for å hente flere kort. Til sammen blir alle kortene belastet for 252.756 kroner i løpet av natten. Kortholderen mener han ikke er ansvarlig, og vedkjenner seg kun fire av belastningene.

Dette kommer frem i en uttalelse fra Finansklagenemda 18. desember. Nemnda er en bransjeorganisasjon som behandler tvister mellom finansforetak og kunder.

«Han følte seg presset til å trekke kortet i terminalen flere ganger da han fikk opplyst at kortet ikke virket (...). Kortholder ble beskyldt for å lure stedet og dessuten tatt med til et bakrom hvor en ansatt holdt vakt», heter det i uttalelsen.

Nemnda bestemte seg for å ikke behandle saken, mens Bank Norwegian mener at kortholders forklaring ikke er troverdig.

Nemnda avviste i november en sak om en annen nordmann som mente han ble svindlet på samme klubb i mars.

Mener han ble dopet

Det kom flere uttalelser fra nemnda i desember om nordmenn som mener de ble svindlet på polske nattklubber. Alle uttalelsene er anonymiserte og VG er ikke kjent med hvem klagerne er.

Et gjelder en mann som brukte 114.540 kroner på en nattklubb i Krakow natt til 3. mars. Kortholder husker ikke noe fra natten etter at to jenter ansatt i nattklubben spanderte drinker.

En av transaksjonene til vedkommende var på hele 80.507 kroner. Dagen etterpå var alle kortene i behold, men ikke på de vanlige stedene.

«Kortholder har mistanke om at ansatte puttet dop i drinken, i det han ikke husker noe særlig fra natten», står det i uttalelsen.

Overvåkningsbilder viser at han betalte selv senere på kvelden enn han selv erkjenner. Både banken og nemnda holder ham ansvarlig. Nordmannen anmeldte saken til politiet i Krakow.

Psykoaktiva i urinprøver



1. desember kom en annen uttalelse fra nemnda, denne gangen om kortbelastninger på en polsk strippeklubb for totalt 68.000 kroner i juli.

De tilhørte en nordmann som kom rundt 22:00 med tre kamerater og betalte for flere danser. Etter hvert ble kortholderen dårlig og sier han ikke husker hva som skjedde.

«Klager anførte at de ansatte ved klubben hadde gitt ham psykoaktiva i en drink, og belastet kortene hans mens han var dopet. Polsk politi skal ha funnet psykoaktiva i urinprøver fra gjester på stedet ved en razzia i begynnelsen av juli 2017», står det i uttalelsen.

Både banken og nemnda holder kortholder ansvarlig for alle transaksjonene. Kortene var i behold den neste dagen.

Vanlige saker

Trygve Bergsåker er professor ved Universitetet i Oslo og leder Finansklagenemnda Bank.

– Dette er en av de typene saker vi får inn oftest, sier han.

Hendelsesforløpet er ofte så uklart at sakene avvises, men ikke alltid, forklarer han.

– Det er bevisbyrderegler fastsatt av Høyesterett som er utslagsgivende. Og de reglene er i disfavør av bankkunden, sier Bergsaker.