Minst 48 personer mistet livet i bussulykke i Peru

Minst 48 personer omkom da en buss kjørte av veien etter en kollisjon og falt ned i en kløft nord for Lima.

Bussen falt omkring 100 meter etter kollisjonen, opplyser politiet.

Ulykken skjedde på kystveien rundt 45 kilometer nord for hovedstaden Lima, opplyser Dino Escudero, sjefen for trafikkpolitiet. Bussen kolliderte med en lastebil før den falt.

Det var 57 personer på bussen da ulykken skjedde. Sjefen for utrykningspolitiet i landet sa tirsdag at 30 omkomne var hentet ut, mens ytterligere seks døde fortsatt lå igjen i den ødelagte bussen. Senere samme dag opplyste oberst Dino Escuadero at 48 personer var bekreftet omkommet og at minst tre personer fortsatt var savnet.

– Det er veldig trist for oss som nasjon å bli rammet av en så stor ulykken, sier president Pedro Pablo Kuczynski i en uttalelse.

Ulykken skjedde på en veistrekning som kalles «djevelens sving».

VANSKELIGE FORHOLD: Redningsmannskaper jobber tirsdag på spreng med å hente ut overlevende fra bussen. Foto: AFP PHOTO / ANDINA / HO

Veien går langs et stup i et område med mye tåke, og det har vært en rekke ulykker her tidligere. Ifølge samferdselsminister Bruno Giuffra viser de foreløpige undersøkelsene at begge de involverte kjøretøyene holdt stor fart.

Trafikkulykker er et stort problem i fjellandet Peru. I november omkom 20 mennesker da en buss kjørte utfor ei bru i Andesfjellene.