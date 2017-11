Paven griper inn i rohingya-konflikten

Pave Frans går ut i et diplomatisk minefelt neste uke når han besøker Myanmar og Bangladesh samtidig som forfølgelsen av rohingyaene fordømmes.

Rundt 620.000 rohingyaer, mer enn halvparten av hele folkegruppen, har flyktet fra regionen Rakhine i Myanmar til Bangladesh siden august. Flukten et resultat av utstrakt voldsbruk som både FN og amerikanske myndigheter har beskrevet som etnisk rensing.

Flertallet av flyktningene, en tredel av dem barn, har endt opp i provisoriske flyktningleirer i Bangladesh der de har fortalte om drap, ildspåsettelse og voldtekt som ledd i en hærledet operasjon som skal tvinge den muslimske folkegruppen ut av det hovedsakelig buddhistiske Myanmar.

Amnesty sammenlignet denne uken behandlingen av rohingyaene som rasediskriminering på nivå med apartheiden i Sør-Afrika. USAs utenriksminister Rex Tillerson kom på sin side med en klar advarsel da han sa at «ingen provokasjon kan rettferdiggjøre de grusomme overgrepene» som ble begått i Rakhine.

Forsoning og dialog

I en uttalelse fra Vatikanet heter det at paven vil forsøke å oppmuntre til forsoning, dialog og innsats for å lette på konflikten. Det initiativet ble styrket på torsdag da Bangladesh og Myanmar ble enige om å sende tilbake noen av flyktningene om to måneder.

Men mange av flyktningene sier de er motvillige til å vende tilbake til Myanmar, med mindre de får fullt statsborgerskap.

Pave Frans ankommer Myanmar mandag og vil tilbringe tre dager i landet. I en siste endring i hans program planlegger han nå å ha et privat møte med lederen for landets hær, general Min Aung Hlaing.

– Det kommer til å bli veldig interessant diplomatisk, sa Vatikanets talsmann Greg Burke.

Rådet før møtet

Møtet ble organisert på anbefaling av erkebiskop Charles Bo i Yangon, som også rådet paven til ikke å bruke betegnelsen «rohingya».

Vatikanet avviser at dette er et forsøk på å minske pavens bevegelsesrom, men indikerte at han sannsynligvis vil følge erkebiskopens råd for å unngå unødig spenning.

Han skal også møte en liten gruppe rohingya-flyktninger på den andre etappen av sin tur i hovedstaden Dhaka i Bangladesh fredag.

Besøket til Myanmar vil være det første noen pave avlegger landet som tidligere var kjent som Burma.

Pave John Paul II besøkte Bangladesh i 1986 og Paul VI besøkte det som var Øst-Pakistan i 1970, et år før det hovedsakelig muslimske landet fikk sin uavhengighet.