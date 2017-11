Denne kvelden hyller franskmenn  «dårlig» vin

PARIS (VG) Franske vinbarer står på hodet torsdag, når den første smaken av årets røde avling slippes på markedet.

Den tredje torsdagen i november er ingen hvilken som helst dag i Frankrike. Uansett hvilken fransk by du besøker, skal det godt gjøres å unngå å legge merke til skiltene ved samtlige barer som annonserer «Le Beaujolais nouveau est arrivé!», «Beaujolais nouveau´en har kommet!».



Dette er den første smaksprøven på årets årgang vin – og herligheten skal helst nytes kun denne aktuelle torsdagen.

– Det er en gammel tradisjon og noe vi ser frem til hvert år. Det er alltid masse liv i baren den dagen, for dette er noe folk har lyst til å få med seg, sier vinkjenner og innehaver av baren Avec ma Blonde i Paris´ 18.arrondisment, Benjamin Vardanega, til VG.

Vardanega forteller, med samme iver som et lite barn før julekvelden, om hvordan kassene med vin kommer inn i dagene før og bartenderne ikke har lov til å åpne flaskene for servering før nøyaktig ett minutt over midnatt denne tredje novembertorsdagen. Til gjengjeld er det stor festivitas når den første korken sprettes. Flere barer holder egen «slippfest» klokken 00:01 denne natten.

For en skarve nordmann uten særlige franskkunnskaper kan det være greit med et lynkurs i uttale, før et eventuelt barbesøk:

Dårlig rykte

FAKTA: BEAUJOLAIS NOVEAU

* Vinbøndene i Beaujolais gir publikum den første smaksprøven på årets årgang * Slippes tredje torsdag i november * Tradisjonen er 65 år gammel * Er ung, ofte lettere enn andre viner og er sjelden særlig dyr * Vinen hadde sin storhetstid på 80-tallet

Beaujolais noveau er spesiell fordi den er så ung. Vinen blir tappet på flaske bare 6–8 uker etter den er høstet, som vil si at den er lite utviklet og ikke har så mye av den naturlige syren, kalt tannin, som lager kompleksitet og struktur i vinen. Hele poenget med vinen er å drikke den umiddelbart, forteller bartender Vandanega, og påpeker at sorten absolutt ikke er en lagringsvin.

Den røde vinen, som ofte er rimelig på pris, hadde sin storhetstid på åttitallet, før den fikk seg et knekk i ryktet.

– Dårlig beaujolais funker best for å rense rør med, fleiper Vardanega, og sier man må bruke litt tid på å finne de gode.

Den anerkjente vinkritikeren Karen MacNeil var ikke nådig da hun i sin bok «Vinbibelen» beskriver ung-vinen: «Den gir deg samme typen tåpelig tilfredsstillelse som å spise kakedeig».



Det hindrer likevel ikke hverken franskmenn, eller etter hvert både japanere, amerikanere og til og med nordmenn, i å feire denne merkedagen med et glass eller to.

– Hvem liker ikke kakedeig?, smiler bareier Vandanega i Paris.

BADER I VIN: Beaujolais har blitt svært populær i enkelte kretser i Japan. Her feires ankomsten av ung-vinen på et vin-spa. FOTO: AFP



