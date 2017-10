Mystisk fiskedød i Paraguay

Lokale slo alarm da de ble møtt av dette synet.

Fausto Mosqueira forteller at han knapt trodde sine egne øyne da han før helgen ble vitne til at tusenvis av fisk fløt livløse i elven nedenfor gården han bor på i byen Villa Hayes, som ligger omtrent 30 kilometer nordvest for hovedstaden Asunción.

– Da jeg våknet oppdaget jeg oppstyret i elven, så jeg gikk for å se. Det var veldig trist. Store mengder fisk som slet med å puste, mens andre var allerede døde, sier han.

Naboer varslet lokale myndigheter om det illeluktende funnet, og de har allerede vært på stedet for å gjøre nærmere undersøkelser, skriver AP.

Ikke unikt: Dette er ikke en grusvei, det er flere millioner døde fisk

RYDDER: En lokal fisker plukker opp en kjele som flyter sammen med den døde fisken. Foto: Jorge Adorno , Reuters

Lokalbefolkningen forteller at det den siste tiden har vært svært lav vannstand i elven, og myndighetene har tatt flere prøver av vannet. De sjekker blant annet om det kan ha vært utslipp fra lokale bedrifter som ligger høyere opp langs elven, men hittil har de ikke noe godt svar på mysteriet.

– De neste dagene vil vi undersøke flere eiendommer, blant annet et nedlagt selskap som tidligere lagde bilbatterier. Vi må finne dødsårsaken, sier miljøsjef Edgar Arguello i byen Villa Hayes.

Fikk du med deg: Massiv fiskedød fører til protester i Vietnam

En lignende massedød fant sted i Nicoyagolfen på Costa Rica i fjor. Da mente forskere at fiskene kunne ha dødd som følge av ekstrem oksygenmangel i vannet.