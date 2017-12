I flere sjeldent følelsesmessige utbrudd, langet den palestinske presidenten Mahmoud Abbas ut mot president Donald Trump og den amerikanske Kongressen.

– Verden kan ikke tillate at palestinerne blir behandlet slik vi blir under den israelske okkupasjonen, og USA har nå diskvalifisert seg selv som forhandlingspartner i fremtidige fredssamtaler mellom Israel og Palestina, tordnet den ellers så sindige palestinske presidenten.

FORHATT: President Donald Trump, visepresident Mike Pence og statsminister Benjamin Netanyahu, står ikke høyt i kurs hos palestinerne. Her blir de "tråkket" på av studenter ved Al Quds universitetet utenfor Hebron på Vestbredden. Foto: AP AFP

Holder med Israel



– Vi vil ikke akseptere at USA spiller noen rolle i fredsprosessen, de har til fulle bevist at de helt og holdent er på Israels side. Jerusalem er og vil alltid være hovedstaden i Palestina, var president Abbbas` klare tale til forsamlingen under hastemøtet som var innkalt i Organisasjonen for samarbeid mellom islamske land, OIC.

Møtet fant sted i Istanbul og den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan var vert for møtet.

De 57 medlemslandene blir ofte kalt for "Den muslimske verdens kollektive stemme". Onsdag konkluderte de kollektivet med å kunngjøre en slutterklæring hvor det het at "Organisasjonen erklærer Øst-Jerusalem som hovedstad i staten Palestina».

Innkallingen til et ekstraordinært møte i OIC kom etter at USAs president Donald Trump 6. desember besluttet å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og sa at USA planlegger å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Fortsetter å anerkjenne Israel



Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, mest kjent i Midtøsten under navnet Abu Mazen, tok også for seg den amerikanske Kongressen og Trump-administrasjonen som han mente stemplet PLO som en terrororganisasjon.

– Vi er ikke terrorister og palestinske myndigheter har forholdt seg til, og overholdt alle inngåtte avtaler med Israel siden 1993. PLO er palestinernes lovlige, valgte og anerkjente representant. Vi anerkjente Israel i 1993 og vil fortsette å gjøre det, men vi kan ikke lenger tie stille om alle de brudd på avtaler som Israel står for. Det er på tide for å ta affære, sa den palestinske presidenten.

Flere Midtøsten-analytikere som ble sitert på den arabiske tv-kanalen, Al-Jazeera, mente at Abu Mazens tale kan være startskuddet som utløser en ny intifada.

Fredsprosessen er død

– Gjør den palestinske presidenten slutt på samarbeidet mellom PLO og den israelske regjeringen og man dermed kutter sikkerhetssamarbeidet, er fredsprosessen fullstendig død. I 2002 i Beirut gikk araberstatene sammen og vedtok det såkalte "Arabiske fredsinitiativ". Blir dette sagt opp, har man ikke lenger mye å holde seg til, sier den politiske analytikeren Marwan Kabalan ved Doha intituttet i Qatar.

Ved OIC-møtets slutt onsdag ettermiddag ble det oppfordret til at «alle land anerkjenner staten Palestina, og Øst-Jerusalem som dets okkuperte hovedstad».

Saudi-Arabias kong Salman sendte ut en uttalelse fra Riyadh der han sa at det trengs en politisk løsning og at palestinerne har legitim rett til å kreve Øst-Jerusalem som sin hovedstad.

ALLE MOT TRUMP: Muslimske ledere fra 57 land kom fram til en slutterklæring hvor Donald Trumps beslutning om at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, ble fordømt. OIC-møtet i Istanbul kom til at man "anerkjenner Øst-Jerusalem som Palestinas hovedstad. I midten på bildet står Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, flankert av palestinernes president Mahmoud Abbas(t.h.) og Jordans kong Abdullah II. Foto: AP

Undergraver alle fredsforsøk



Den muslimske «kollektive stemmen» ønsker president Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, kjent ugyldig. «Den undergraver alle fredsforsøk», het det i en uttalelse fra OIC.

– Hvordan kan det internasjonale samfunnet sitte å gjøre ingenting når Israel bryter internasjonale inngåtte avtale og ikke tar hensyn til FNs resolusjoner. Apartheid er borte fra Sør-Afrika, men praksisen eksisterer fremdeles for palestinere, påført dem av den israelske staten, sa president Mahmoud Abbas.

OIC hevder at Donald Trumps kunngjøring er en «oppfordring til Israel til å fortsette sin kolonialisme, bosetningspolitikk, apartheid og etniske rensing».