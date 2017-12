Store opptøyer i palestinske byer: Møtes med tåregass og vannkanoner

Palestinske demonstranter er rasende etter at Trump har besluttet å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

I kjølvannet av Trumps beslutning om å anerkjenne hele Jerusalem som Israels hovedstad, har det oppstått massive demonstrasjoner i flere palestinske byer. Demonstranter og israelske soldater har støtt sammen i en rekke områder.

Det er ikke bare i Betlehem palestinerne har møtt opp for å vise motstand mot presidentens kontroversielle beslutning. Flere hundre mennesker samlet seg torsdag til protester i Øst-Jerusalem, Betlehem, Ramallah, Hebron, Nablus, Jenin og Gaza by, melder NTB.

Ifølge NRK har israelske styrker svart med å bruke tåregass og vannkanoner mot demonstrantene, etter at demonstranter kastet stein.

– De brukte tåregass

VG har snakket med Bassam Shweiki, en palestinsk aktivist og medformann «Hebrons forsvarskomité». Han forteller at han har vært vitne til flere sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelske styrker i Hebron.

– Vi var i en demonstrasjon i dag. Israelske styrker har gått lenger inn i de palestinske områdene enn noen gang. Ungdommer kastet stein, og de brukte tåregass, sa han til VG.

– En av oss er skadet, legger han til.

Shweiki hevder at Israelske soldater er tilstede i passasjen mellom Jerusalem og byen Ramalla, der hovedkvarteret til den palestinske selvstyremyndigheten ligger.

Den israelske hæren har satt inn forsterkninger, og det er meldt om sammenstøt mellom israelske soldater og palestinske demonstranter flere steder på den israelskokkuperte Vestbredden og på Gazastripen, skriver NTB.

Demonstrantene brenner plakater med bilder av Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu, samt både amerikanske og israelske flagg.

De har varslet en generalstreik torsdag og forbereder seg på masseprotester fredag.

Rapporterer om gummikuler

Ifølge Sky News har det blitt skutt gummikuler inn i mengden av demonstrantene etter at det ble kastet stein, i tillegg til at det er brukt tåregass.

Deres midtøstenkorrespondent sier luften fylles med lukten av brente dekk, og at demonstrantene snakker om en ny Intifada, altså et nytt palestinsk opprør.

Både Bassam Shweiki og menneskerettighetsaktivisten Jamal Juma advarte i går om at det ville kunne bryte ut opptøyer og ukontrollert vold etter Trumps beslutning.

– Vi trenger at EU, fremfor noen, trer frem og sier sin klare mening. Det trengs diplomatiske reaksjoner på USAs valg, sa Juma til VG.

Hamas: – En krigserklæring

– Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som okkupasjonens hovedstad, kommer ikke til å endre historiens og geografiens faktum, sa Hamas-leder Ismail Haniyeh ifølge NTB torsdag morgen.

Han kalte presidentens beslutning en krigserklæring.

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas' parti ba onsdag om at det skulle gjennomføres ikke-voldelige demonstrasjoner, og han etterlyste samtidig diplomatiske handlinger fra FN for å motvirke Trumps plan om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, ifølge Times of Israel.

Eriksen Søreide: – Ingen land kan alene endre status på Jerusalem, heller ikke USA

DEMONSTRERER: Palestinerne er rasende og fortvilte etter at Trump valgte å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Foto: Majdi Mohammed , AP

Sentral sak i konflikten

Både Israel og Palestina anser Jerusalem som sin hovedstad. Det vil dermed være svært symbolsk viktig om USA anerkjenner byen som Israels hovedstad.

Byen har vært delt inn i Øst-Jerusalem som tidligere var under jordansk kontroll sammen med Vestbredden, og Vest-Jerusalem, som var under israelsk kontroll, men etter Seksdagerskrigen i 1967, tok Israel over Øst-Jerusalem. De erklærte et «komplett og samlet» Jerusalem som sin hovedstad i 1980.

Da den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) i 1988 erklærte en uavhengig palestinsk stat, frasa Jordan seg alle territoriale krav på Vestbredden og Øst-Jerusalem.

At USA har anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad, betyr at de aksepterer at også Øst-Jerusalem tilhører Israel, og ikke Palestina. Dette har ikke fått gehør internasjonalt tidligere.

