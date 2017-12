Store demonstrasjoner i palestinske byer

Palestinske demonstranter og israelske soldater har støtt sammen i en rekke palestinske byer.

I kjølvannet av Trumps beslutning om å anerkjenne hele Jerusalem som Israels hovedstad, har det oppstått massive demonstrasjoner i flere palestinske byer.

Flere hundre mennesker samlet seg torsdag til protester i Øst-Jerusalem, Betlehem, Ramallah, Hebron, Nablus, Jenin og Gaza by, melder NTB.

Den israelske hæren har satt inn forsterkninger, og det er meldt om sammenstøt mellom israelske soldater og palestinske demonstranter flere steder på den israelskokkuperte Vestbredden og på Gazastripen, skriver nyhetsbyrået.

Demonstrantene brant plakater med bilder av Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu, samt både amerikanske og israelske flagg.

De har varslet en generalstreik torsdag og forbereder seg på masseprotester fredag.

DEMONSTRERER: Palestinerne er rasende og fortvilte etter at Trump valgte å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Foto: Majdi Mohammed , AP

Sentral sak i konflikten

Både Israel og Palestina anser Jerusalem som sin hovedstad. Det vil dermed være svært symbolsk viktig om USA anerkjenner byen som Israels hovedstad.

Byen har vært delt inn i Øst-Jerusalem som tidligere var under jordansk kontroll sammen med Vestbredden, og Vest-Jerusalem, som var under israelsk kontroll, men etter Seksdagerskrigen i 1967, tok Israel over Øst-Jerusalem. De erklærte et «komplett og samlet» Jerusalem som sin hovedstad i 1980.

Da den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) i 1988 erklærte en uavhengig palestinsk stat, frasa Jordan seg alle territoriale krav på Vestbredden og Øst-Jerusalem.

At USA har anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad, betyr at de aksepterer at også Øst-Jerusalem tilhører Israel, og ikke Palestina. Dette har ikke fått gehør internasjonalt tidligere.