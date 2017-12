Jamal Juma er født og oppvokst i Jerusalem. Nå frykter han at Donald Trump kan sette fyr på konflikten i byen, som bobler under overflaten.

– Hvis Trump anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad er det et veldig farlig steg, sier Jamal Juma til VG over telefon fra Vestbredden tirsdag ettermiddag.

Juma har vært menneskerettighetsaktivist i mange år. Siden 2002 har han vært leder for «Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign». Han frykter for hva som kan skje i fødebyen hans, om amerikanske myndigheter nå velger å flytte deres ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Etter FNs delingsplan for det britiske Palestina-mandatet fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll. I krigen i 1967 erobret Israel Øst-Jerusalem sammen med Vestbredden.

Israel har utropt hele Jerusalem som sin hovedstad, noe som ikke er internasjonalt anerkjent. Palestinerne krever Øst-Jerusalem, med de hellige stedene, som hovedstad for en fremtidig palestinsk stat.

OMSTRIDT: På bildet ser du både muslimenes helligdom Klippemoskeen og jødenes helligdom Klagemuren i Jerusalems gamleby. Foto: Amir Cohen , Reuters

Ønsker diplomatiske reaksjoner

– Trump risikerer å ta USA vekk fra enhver fredsprosess og det vil bryte med internasjonal lov. Steget vil også oppmuntre Israel til å fortsette okkupasjonen i Jerusalem og i bosetningene på Vestbredden.

Juma mener at det nå er viktigere enn noen gang at palestinske ledere er tydelige, og at det internasjonale samfunnet står opp mot USA.

– Vi trenger at EU, fremfor noen, trer frem og sier sin klare mening. Det trengs diplomatiske reaksjoner på USAs valg.

FRYKTER VOLD: Den palestinske aktivisten Jamal Juma. Foto: Privat

– Hvordan er stemningen i de palestinske områdene nå?

– På bakken er det nå svært anspent, og alle venter på Trumps erklæring. Jeg er redd dette vil føre til konfrontasjoner over alt. Hvis Israel svarer på protestene med vold, vil volden spre seg og komme ut av kontroll. Jeg forventer en ny intifada, sier han.

Intifada er et navn som først ble brukt på det folkelige palestinske opprøret mot israelske militære i de israelskokkuperte områdene på Vestbredden og Gazastripen i 1987–1993.

Uttrykket er brukt igjen om opprøret som brøt ut i 2000. Les mer om intifadaene her.

Mener fredshåp forsvinner

VG snakket tirsdag også med Bassam Shweiki, en palestinsk aktivist og medformann «Hebrons forsvarskomité». Han mener det vil få store og ødeleggende konsekvenser om Trump bestemmer seg for å anerkjenne Jerusalem. Uansett, mener han, vil en ambassadeflytting innebære at man anerkjenner at Israel har rett på hele Jerusalem.

– Det vil i klartekst bety at det ikke finnes noe håp om et fredsinitiativ, sier han.

– Å flytte ambassaden beviser definitivt at USA aldri har brydd seg om de fredsinitiativene eller fredsprosessene som det hevder å være sponsor for.

VENTER: Situasjonen i Jerusalem beskrives tirsdag som spent. Foto: Thomas Coex , AFP

Han understreker at saken om delingen av Jerusalem i Øst og Vest, der de fleste land anerkjenner at de østlige delene skal tilhøre Palestina og de vestlige delene skal tilhøre Israel, er en av de mest sentrale sakene i konflikten.

– De palestinske områdene i Jerusalem som ble okkupert i 1967 er svært viktige for den arabiske, islamske, og kristne verden, sier han.

Han er sikker på at det vil komme en ny intifada dersom Trump tar den beslutningen det forventes at han vil ta i dag.

– Jeg tror vi vil være vitne til en ny intifada som vil være ulik noe av det man har sett før, sier han.

Forteller om sammenstøt

Shweiki tror grunnen til at Netanyahu lot være å kommentere Trumps beslutning under en tale tirsdag, er at han vil la Trump og USA stå til ansvar for dette valget overfor den arabiske verden, for å dempe reaksjonene.

I dag har de fleste palestinske byer og landsbyer vært åsted for store demonstrasjoner og protester.

– Demonstranter har satt fyr på det amerikanske flagget og bilder av Trump, og det har også vært sammenstøt med de israelske styrkene i flere av de okkuperte områdene. De ulike palestinske fraksjonene har bedt resten av de vestlige landene i verden om å protestere foran amerikanske ambassader, sier Sheweiki.