Pakistan setter hæren inn mot demonstranter i hovedstaden

Pakistans regjering har gitt grønt lys til at landets mektige hær kan sende soldater ut i hovedstadens gater for å slå ned på voldelige protester som herjer der.

Det opplyser landets innenriksminister, ifølge AFP.

En politimann er drept og om lag 140 mennesker såret etter at politiet i Islamabad gikk til aksjon for å rydde en islamistisk protestleir lørdag.

Om lag 8500 politifolk og paramilitære soldater i opprørsutstyr deltok i aksjonen, som ble innledet like etter soloppgang lørdag morgen. Nå er altså innsatsen ytterligere trappet opp.

Politistyrkene skjøt med gummikuler og tåregass for å fjerne de om lag 2000 demonstrantene, som svarte med å kaste stein mot politiet og sette fyr på politibiler.

Lørdag ble det også gjennomført et selvmordsangrep midt blant demonstrantene. Totalt fire personer er bekreftet omkommet og 19 skadet, ifølge myndighetene i landet.

STORT OPPMØTE: Mer enn 2000 personer tar del i demonstrasjonene i Islamabad. Foto: K.m. Chaudary , AP

Den døde politimannen ble truffet av en stein i hodet, opplyser både politiet og sykehuskilder. 93 av de i alt 139 personene som er sendt til sykehus, tilhører sikkerhetsstyrkene.

Ifølge en reporter fra nyhetsbyrået AFP strømmet det til flere demonstranter etter at aksjonen startet. Trær er hogd ned for å sperre veiene, og demonstrantene brant dekk for å stanse politiet.

Protesten er arrangert av islamistgruppa Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah Pakistan. Siden 6. november har de sperret en hovedvei som hver dag blir brukt av tusenvis av pendlere, noe som har ført til lange køer og rasende pendlere.

En syk åtteåring skal dessuten ha dødd fordi en ambulanse ikke nådde fram til sykehuset i tide.

Denne demonstranten er en av omkring 2000 som siden 6. november har sperret en hovedvei som hver dag blir brukt av tusenvis av pendlere. Veien leder blant annet til flyplassen i Karichi. Foto: Akhtar Soomro , Reuters

Demonstrantene krever at justisminister Zahid Hamid må gå av etter at eden som politikere må avlegge for å stille til valg, ble endret. De mener at eden ble omformulert slik at også medlemmer av den muslimske ahmadiyya-sekten skal kunne stille til valg, og de anklager ministeren for blasfemi.

Vedtaket om å endre eden ble raskt omgjort som følge av protestene.

Pakistanske myndigheter har fått kraftig kritikk for ikke å ha reagert mot demonstrantene tidligere.

Kilde: NTB/VG