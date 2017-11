Oslo-mann etterlyst over hele verden: Her poserer han med verdensstjerne

42-åringen er etterlyst over hele verden av norsk politi. Her poserer han med bokse-verdensstjernen Anthony Joshua i Dubai.

Umar Farooq Zahoor (42) er etterlyst for grovt bedrageri etter den såkalte Nordea-svindelen sommeren 2010, da kontoen til en styrtrik enke ble tappet for over 60 millioner kroner.

Pengene endte opp i Dubai. Der lever 42-åringen et luksusliv i trygg forvissing om at norsk politi ikke kan røre ham.

Natt til fredag poserte den etterlyste Oslo-mannen sammen med en av verdens beste proffboksere, britiske Anthony Joshua. Joshua la selv ut bildet på sin egen Snapchat-konto. Han er i Dubai for blant annet å promotere «Visit Dubai».

Joshua er stor i sosiale medier med 4,9 millioner følgere på Instagram og 2,3 millioner følgere på Facebook.

Taus ekspresident

VG avslørte lørdag 11.november at ekspresidenten i det vestafrikanske landet Ghana, John Mahama, i sommer reiste til Namibia for å fremme interessene til et svært kontroversielt selskap fra Dubai. – The private office of Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum.

Den etterlyste Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor har en helt sentral rolle i selskapet. Selskapet eier også Ameri Group som inngikk en omstridt og svindelstemplet energiavtale med Ghana i 2015.

VGs avsløring om den hemmelige forbindelsen mellom Farooq Zahoor og ekspresidenten, fikk mye oppmerksomhet i Ghana:

VAKTE OPPSIKT: Avisforsider i Ghana etter VGs avsløringer. Foto: Skjermdump

Siden saken kom på trykk har det vært helt stille fra Ghanas ekspresident.

– Halvannen uke etter avsløringen har ekspresident John Mahama fortsatt ikke uttalt seg. Det er veldig overraskende og bekymringsfullt, sier Benjamin Boakye i Africa Center for Energy Policy i et intervju med VG.

– VGs siste avsløring styrker mistanken om at mektige personer står bak avtalen. Avtalen som ble inngått mellom Ghana og Ameri stinker. Derfor må ekspresidenten forklare seg, sier direktøren.

Oppmerksomheten til tross: Ekspresidenten og hans nærmeste har nektet å kommentere opplysningene som kom frem.

– Han må ha fått den med seg og lest hva VG skrev. Han har ikke noe annet valg enn å snakke. Ekspresidenten må la nasjonen få vite hvilken rolle han har spilt.

Les VGs avsløringer:

Del 1: Milliard-mysteriet

Del 2: Den hemmelige forbindelsen

VG har i hele høst forsøkt å få ekspresidenten og hans nærmeste rådegivere i tale, men de har nektet å svare på VGs spørsmål.

– Ekspresidenten må svare på hvilken forbindelse han har til Ameri og hvilken rolle han han har hatt i forbindelse med den omstridte avtalen.

Se VGs dokumentar om Oslo-mannen og ekspresidenten her:

Tina Søreide er Norges ledende korrupsjonsekspert. Etter at VG avslørte milliardavtalen mellom Ghana og Ameri Group for to år siden, uttalte Søreide at avtalen har alle kjennetegn på korrupsjon.

Hun mener VGs siste avsløring om at eks-president John Mahama i sommer samarbeidet med personene bak Ameri Group, styrker mistanken om korrupsjon.

Eks-president John Mahama hevdet han kom fra Den afrikanske utviklingsbanken da han tok med seg det mystiske Dubai-selskapet til Namibia. Den mektige banken, som Norge støtter med 700 millioner årlig, nekter for å ha noe med besøket å gjøre.

Umar Farooq Zahoor nekter å ha gjort noe galt og forsvares av advokat John Christian Elden. De to siste årene har advokat Elden fakturert Oslo tingrett og fått utbetalt 149.000 kroner for å bistå den etterlyste mannen.

Nekter å utlevere etterlyst

VG har vært i kontakt med Umar Farooq Zahoor, men han sier at alle spørsmål skal gå via hans forsvarer og henviser til Elden.

Den etterlyste mannen har bodd i Dubai i over ti år. Norsk politi har forsøkt å få ham utlevert fra Dubai, men uten hell.

– Vi har fått svar fra De forente arabiske emirater om at de ikke tar vår begjæring om å utlevere Umar Farooq Zahoor til følge, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann i Oslo til VG.

Kongedømmets begrunnelse for avslaget: Zahoor er etterlyst for en foreldet sak.

Foto: Namibian Broadcasting Corporation