Nye rettsdokumenter viser at Orlando-skytteren Omar Mateen fortalte sin kone at den populære nattklubben Pulse var målet hans.

Det var 12. juni 2016 Mateen stormet inn i nattklubben Pulse i Orlando og begynte å skyte inn i folkemengden på dansegulvet. 49 mennesker mistet livet i angrepet, som på det tidspunktet var det meste i amerikansk historie.

I slutten av desember kom det nye rettsdokumenter i saken mot Mateens kone, Noor Salman (31). Hun ble arrestert i januar 2017, et halvt år etter at amerikanske myndigheter vurderte å sikte henne for ikke å ha varslet om det grusomme angrepet ektemannen hadde planlagt.

Bakgrunn: CNN: Kona til Orlando-terrorist arrestert

Nå kommer det frem at Mateen eksplisitt fortalte henne at han skulle angripe den populære homoklubben Pulse, ifølge de nye dokumentene.

– Dette er målet mitt, skal han ha sagt, ifølge NBC.

Her er en av dem som var der den natten:

Kan få livstid

Rettssaken mot Salman starter i mars. Myndighetene mener at hun har hjulpet mannen og i tillegg hindret deres arbeid, ifølge TV-kanalen. Det kan bety livstid i fengsel.

Det var først lokalavisen Orlando Sentinel som meldte om uttalelsen.

Advokatene til Salman ba om å flytte rettssaken fra Florida på grunn av medieoppmerksomheten hun har fått, men dette ble avvist av en føderal dommer på onsdag.

Les også: CNN: Orlando-skytteren tekstet med kona under angrepet

Mateen ble drept av politiet etter angrepet. I uttalelsen kommer det frem nye detaljer om ham, melder flere amerikanske medier.

Der skal det blant annet stå at han ifølge Salman var innom jihadist-nettsider hver dag i to år og at han spurte henne hvor et terrorangrep ville vekke oppsikt.

– Dette er dagen, skal han ha fortalt henne før angrepet på Pulse.

Slik var det da angrepet fant sted:

Mener hun ble tvunget

Advokatene til Salman har klaget på at hun ble avhørt av FBI i 18 timer uten en advokat til stede. De har sagt at hun ikke kjente til planen og sagt at hun ble utsatt for vold av Mateen.

Orlando Sentinel melder at Bruce Frumkin, en ekspert på falske tilståelser, vil vitne i saken og sannsynligvis si at Salmans uttalelser til FBI ikke er sanne.

Stamgjester på Pulse: Gjerningsmannen var her ofte

Advokatene hennes mener ifølge avisen at hennes uttalelser til FBI etter angrepet ikke burde bli brukt som bevis i rettssaken, ettersom hun var i varetekt og ikke ble opplyst om rettighetene sine.

Myndighetene svarer at hun ikke var i varetekt og kunne gå når hun ville, melder Orlando Sentinel.

Flere hadde markeringer etter angrepet: