Valg i Østerrike: Venter store endringer med 31-årig «wonderboy»

WIEN (VG) Sebastian Kurz ligger an til å bli verdens yngste statsminister etter dagens valg i Østerrike. Han kan ta landet i en mer høyrepopulistisk retning.

Det var det valglokalet i Østerrike der det var trangest om plassen i dag: Byskolen der det unge politiske stjerneskuddet Sebastian Kurz, leder for det konservative partiet ÖVP, avga sin stemme. Foran et femtitalls internasjonale mediehus gjorde en upåklagelig dresskledd ung politiker, hånd i hånd med kjæresten, sin borgerplikt.

– Jeg håper mange østerrikere går til urnene i dag, og jeg håper naturligvis på et godt valgresulat og en ekte endring, sa ÖVP-partilederen med signatur-hårsleiken, til de mange oppmøtte journalistene.



Da VG som eneste utenlandske media fikk sneket inn et spørsmål om hvordan Kurz vil endre Østerrike, før han hastet videre, ble vi høflig fortalt at «denne praten må vi ta senere»: Det er en uhyrlig hektisk dag for Kurz i dag.

Når et foreløpig valgresulat er klart klokken 17 søndag ettermiddag, kan vi få svar på om Sebastian Kurz blir den yngste statsministeren i verden. Meningsmålingene tyder på valgseier, og rykker han opp som regjeringssjef, kan det være det store endringer i vente.

Kan ta med tidligere nynazist i regjering

Nettopp «endring» er ordet som dominerer østerrikske riksaviser på valgdagen, og ifølge de siste gallupene ligger det alstå an til et maktskifte i landet.

De siste 11 årene har sosialdemokratene hatt statsministerposten, og har regjert med det konservative ÖVP som støtteparti. Men i vår har samarbeidet mellom de to partiene surnet såpass at den sittende utenriksministeren, Sebastian Kurz, krevde nyvalg.

Valgkampen som fulgte har vært så stygg at den kalles «den skitneste i Østerrikes historie», og beskyldningene har haglet mellom de to regjeringspartiene. Særlig hardt har det gått ut over oppslutningen til sosialdemokratene og deres leder, statsminister Christian Kern. De som derimot de har tjent mest på skittkastingen, er «outsiderene» i Frihetspartiet, ytre-høyrepopulistene, som nå har klatret opp til å bli Østerrikes nest største parti.

ÖVP-leder Kurz utelukker ikke at han kan ta med seg nettopp Frihetspartiet inn i regjering. Skjer det, blir det første gang en partileder med nynazistisk bakgrunn sitter i regjering siden annen verdenskrig, ifølge Guardian.

Lederen for partiet, Heinz-Christian Strache, har tydelig gitt signal om at han er klar for en maktposisjon.

– La oss bli kvitt denne regjeringen før det østerrikske folket forsvinner, sa Strache på et valgkamparrangement i Wien fredag kveld, ifølge NTB

SKÅL FOR REGJERINGSMULIGHET: Leder for ytre-høyrepartiet Frihetspartiet, Heinz-Christian Strache (48), drikker øl mens han holder en tale under valgkampen. Nå kan hans parti komme i regjering i Østerrike. FOTO: AFP

Vil kutte i hjelp til flyktninger

FAKTA: Sebastian Kurz * Østerrikes utenriksminister, 31 år gammel * Ble leder for det konservative partiet ÖVP i år * Har tatt partiet lengre mot ytre høyre, med en islam – og innvandringskritisk politikk * Etter Kurz tok over ledelsen har partiet ledet på meningsmålingene * Kurz er ifølge gallupene den mest sannsynlige kandidaten til å bli Østerrikes neste statsminister

Den 31-årige «politikkens vidundergutt», som fikk den tunge stillingen som utenriksminister i en alder av 27, har slett ikke skydd høyrepopulistenes egne virkemidler i valgkampen. Etter at Kurz ble partileder i vår har han gjort partiet langt mer populært, og langt mer immigrasjons- og islamkritisk. Han har allerede vært med på å stenge den såkalte «Balkanruta» for flyktninger, han presser på for at EU skal slutte med redningsaksjoner i Middelhavet, og han vil kutte kraftig i velferdsstøtte til flyktninger.

Flyktninger og innvandring er tema som har dominert valgkampen i Østerrike. Siden flyktningkrisen startet, har 150.000 mennesker søkt asyl i landet.



Det høyrepopulistiske Frihetspartiet luktet allerede i fjor på en viktig maktposisjon i Østerrike, da deres kandidat Norbert Hofer ble slått på målstreken av miljøkandidat Alexander Van der Bellen, i konkurransen om den høyt symbolske jobben som østerrikernes president.



Blir det immigrasjonsfientlige Frihetspartiet regjeringsparti i Østerrike, kommer det i rekken av høyrepoulistiske partier som har stor innflytelse på europeisk politikk nå. I Polen og Ungarn styrer høyrepopulister, AfD gjorde et brakvalg i Tyskland, og i Frankrike sto Nasjonal Fronts Marine Le Pen løpet ut helt til siste runde av presidentvalget.

6,4 millioner stemmeberettigede kan delta i nyvalget i dag. Et foreløpig estimat av resultatet er klart allerede i det valglokalene stenger klokken 17 søndag. VG følger saken fra Wien.

