Tidligere nynazist kan havne i regjering i Østerrike

Wien (VG) Valgvinner Sebastian Kurz utelukker ikke å danne regjering med ytre høyre. I så fall blir det første gang siden andre verdenskrig at en tidligere nynazist er i regjering.

Søndag kveld kunne Sebastian Kurz (31) og det konservative folkepartiet i Østerrike, ÖVP, feire valgseieren i Østerrike.

Ifølge de siste prognosene får partiet 31,6 prosent av stemmene, og blir det største partiet i landet. Det betyr at Kurz blir statsminister og får i oppdrag å danne en regjering.

Det store politiske spørsmålet nå, er hvem han vil danne regjering sammen med: Blir det det sosialdemokratiske partiet SPÖ, eller det kontroversielle ytre-høyrepartiet, Frihetspartiet.

– Kurz vil begynne sonderingene. Alle de tre største partiene er åpne for koalisjons-muligheter og utelukker ikke noen ting. Selv om Frihetspartiet er favoritten til Folkepartiet, kan det bli mer komplisert dersom de ender med å bli Østerrikes tredje største parti, sier Østerrike-ekspert Elin Nesje Vestli til VG.

De første prognosene viste at Frihetspartiet lå an til å bli større enn SPÖ med knapp margin, og dermed det nest største partiet i Østerrike. Men nyere prognoser søndag kveld viser at sosialdemokratene er i tet, med 27,1 prosent mot 25,9 for FPÖ.

VALGVINNER: Sebastian Kurz (31), leder av det konservative folkepartiet ÖVF, erklærte seg for valgets vinner søndag kveld. Foto: Heinz-peter Bader , Reuters

Nazifortid

ÖVP har i 11 år vært lillebror i koalisjonsregjering sammen med sosialdemokratene, men det har vært store konflikter mellom partiene og i valgkampen har det vært mye skittkasting mellom partene.

NAZI-SKANDALE FØR VALGET: I innspurten av valgkampen sprakk skandalen om at et av Frihetspartiets medlemmer samler på nazistiske gjenstander. Martin Hochstöger hadde blant annet hengt opp en minneplakett over Adolf Hitlers annektering av Østerrike. Hochstöger hadde også samlet på tøybiter med symboler som SS-dødninghoder og Nazi-Tysklands riksvåpen. Avsløringene førte til at han ble kastet ut av partiet. (Kilde: NTB)

Kurz har i valgkampen ikke utelukket at de vil bytte ut dagens samarbeidspartnere for å danne en allianse med Frihetspartiet.

– Hvor sannsynlig er det at ÖVP vil samarbeide med sin gamle regjeringspartner, sosialdemokratene, etter dette valget?

– Det er relativt usannsynlig, men sosialdemokratene har ikke sagt at de går i opposisjon ennå. Så selv om jeg tror det blir en regjering av Folkepartiet og Frihetspartiet, vil jeg ikke helt uten videre sette pengene mine på det, sier Vestli.

Hvis Kurz tar Frihetspartiet inn i regjering, blir det første gang en politiker med nynazistisk bakgrunn sitter i regjering siden annen verdenskrig, ifølge The Guardian.

Leder av Frihetspartiet, Heinz-Christian Strache, ble som 20-åring arrestert av tysk politi da han deltok i en nynazist-marsj arrangert av en forbudt nynazistisk organisasjon som var modellert etter av Hitler-jugend, skriver den britiske avisen.

Et skritt til Høyre

Frihetspartiet er grunnlagt etter krigen av et naziparti – og SS-medlem.

Sist Frihetspartiet gikk inn i regjering, i 2000, gikk det sjokkbølger gjennom Europa. Flere EU-medlemmer innførte sanksjoner mot Wien.

Høyrepopulismen mot valgreiser i Østerrike: Et signal til resten av Europa

– Det var en annen politisk situasjon da, og den gang var Frihetspartiet et helt ferskt parti på nasjonalt nivå. Situasjonen nå er en annen, sier Vestli.

Både ÖVP og Frihetspartiet har gått til valg på en langt strengere flyktning- og innvandringspolitikk enn det SPÖ har ført.



– En allianse med Frihetspartiet og Folkepartiet, hva slags regjering blir det?

– Det er en regjering som tar et skritt mot høyre. Man vil for eksempel merke det i diskusjonen med EU om flyktninger. En slik regjering vil ikke bli noen god samarbeidspartner for Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, sier Vestli.

– Alt er bedre enn sosialistene

Mellom swingdans og wienerpølser på valgvaken til ÖVP i Wien, er det liten tvil om hvem som er den foretrukne samarbeidspartneren.

– Alt er bedre enn sosialistene, mener pølsespisende deltagere på valgvaken.

– Det er akkurat som jeg håpet på! Fremtiden blir bare mer interessant med Frihetspartiet som regjeringspartner. De er en mye bedre partner enn sosialdemokratene. Det har vært så mye problemer med dem, sier Lufthansa-pilot Rolf Kügler (34) til VG.

Venninnene Jadranka Godjevac-Mitovic og Ingrid Korosec har pyntet seg for festkvelden og er klar på at de har all grunn til å sprette champagnen.

– Et 100 prosent bra resultat! Kurz er ung, opptatt av å redde økonomen vår, og han har «mojo»! Vi er åpen for Frihetspartiet som partner også, for nå er det nye tider for Østerrike, sier Ingrid til VG.

ÅPNER FOR FRIHETSPARTIET: Jadranka Godjevac-Mitovic og Ingrid Korosec har pyntet seg for valgvaken til ÖVP i Wien. Foto: Nora Thorp Bjørnstad

Mer euroskeptisk

Blir Frihetspartiet regjeringsparti i Østerrike, kommer det i rekken av høyrepopulistiske partier som har stor innflytelse på europeisk politikk nå.

I Polen og Ungarn styrer høyrepopulister, AfD gjorde et brakvalg i Tyskland, og i Frankrike kom Nasjonal Fronts Marine Le Pen helt til siste runde av presidentvalget.

– Sett i sammenheng med det sterke valgresultatet det høyrepopulistiske AfD fikk i Tyskland, sender valget i Østerrike et kraftig signal om at kampen mellom lukkede og åpne samfunn, og temaet flyktninger, slett ikke er som tema velgerne har lagt bak seg, sa Reinhold Heinisch, statsviter ved Universitetet i Salzburg, til VG på lørdag.