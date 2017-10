31-åring vil styre Østerrike med knallhard immigrasjonspolitikk

WIEN (VG) « Det er tid for noe nytt», lover 31 år gamle Sebastian Kurz, og vil innføre en langt strengere immigrasjonspolitikk hvis han blir Østerrikes nye statsminister.

Foran den ikoniske Statsoperaen i Wien står fire sjokkturkise biler parkert, og rett ved siden av tar et eldre ektepar ivrig plass i to fluktstoler med samme signalfarge.

– Vi skal sende bilde til datteren vår for å minne henne på å stemme på Kurz!, sier Waltraud Kübler (68) entusiastisk, og knipser i vei ved valgkampboden, mens mannen Klaus Kübler (71) poserer villig.

Det er ennå en dag til valglokalene åpner i Østerrike, men ekteparet fra Salzburg har forhåndsstemt.

– Han er ung, smart og et friskt pust inn i det konservative partiet!, nærmest stråler Waltraud i møte med VG, og legger til, mer alvorlig:

– Vi trenger en som sier stopp, at ikke alle som vil, kan komme hit. Det er ikke en sunn balanse mellom østerrikere og immigranter, nå.



Sebastian Kurz, mannen med glinsende sleik og slim-fit-dress som signaturlook, har overbevist langt flere enn Waltraud og Klaus om sine lederevner. 31-åringen er soleklar favoritt til å bli Østerrikes neste statsminister etter valget søndag 15. oktober. Den unge Kurz er knallhard i sin innvandringspolitikk og svært islamkritisk, og har tatt det konservative partiet i samme retning: Mot ytre høyre.

« Ingen vet om han er høyrepopulist eller konservativ. Det er derfor han snart styrer Østerrike» oppsummerer Foreign Policy tilfellet Kurz.

Kjent for «kåt-mobilen»

Under Kurz´ferske ledelse har ÖVP byttet farge til turkis, men da den 24 år gamle politikeren entret rampelyset, var ÖVPs farge svart. Det var også den glatte Hummer-bilen som Kurz kjørte i, da han drev kampanje for å bli valgt inn i Wiens byråd.

Med slagordet «svart er kult» delte 24-åringen ut svarte kondomer: Ikke hverdagskost for ÖVPs verdikonservative velgere, særlig fordi «kult», geil, også betyr «kåt» på østerriksk. Bilen, som raskt ble døpt «kåt-mobilen», herjet spaltene i landets aviser, og vips hadde det politiske stjerneskuddet oppmerksomheten til en helt ny gruppe: De unge.

FRISKT ANSIKT: Sebastian Kurz (31) har vært yrkespolitiker hele livet. Han var bare 27 år da han ble Østerrikes utenriksminister. FOTO: AFP

Snittalderen på valgkampmedarbeiderne foran operaen, er under 25.

– Tiden for å endre Østerrike er kommet. Det er nå eller aldri, sier den turkiskledde lederen for «Team Kurz», Sophie Valtiner (23) til VG, og bruker med det ett av mottoene for kampanjen.

Kutt i hjelp til flyktninger



FAKTA: Sebastian Kurz * Østerrikes utenriksminister, 31 år gammel * Ble leder for det konservative partiet ÖVP i år * Har tatt partiet lengre mot ytre høyre, med en islam – og innvandringskritisk politikk * Etter Kurz tok over ledelsen har partiet ledet på meningsmålingene * Kurz er ifølge gallupene den mest sannsynlige kandidaten til å bli Østerrikes neste statsminister

For mange østerrikere handler «endringen» som loves, om en strengere immigrasjonspolitikk. Kurz er kjent som en sentral pådriver for stengingen av den såkalte Balkanruta for flyktninger, han har tatt til orde for at EU burde slutte med redningsaksjoner i Middelhavet, og foreslått at grensen mellom Italia og Østerrike burde stenges hvis ikke Italia slutter å ta imot papirløse flyktninger, ifølge Foreign Policy. Han vil kutte den månedlige velferdstrygden til flyktninger til rundt 5000 kroner, fra dagens nivå på mellom 8000 og 9000 kroner og stenge islamske barnehager, rapporterer Reuters.



I Wien blir en 80 årig kvinne i småblomstret kjole tilbudt en valgbrosjyre av «Team Kurz», og fnyser avvisende et « Heil Hitler». Ikke alle liker 31-åringens politikk, men meningsmålingene er klare: ÖVP under ledelse av Kurz fikk rekordhøye 33 prosents oppslutning på siste gallup, best av alle partiene.

TEAM KURZ: Dagen før valgdagen er frivillige unge på plass foran Operaen i Wien, og deler ut mintgodteri med påskriften «Forfriskende. Annerledes». FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

FAKTA: VALG I ØSTERRIKE * Søndag 15. oktober er det nyvalg i Østerrike * Valget kommer etter at koalisjonen mellom sosialdemokratene (SPÖ), og det konservative folkepartiet (ÖVP) brøt sammen i mai * Meningsmålinger viser en ledelse til ÖVP, med den politiske «vidundergutten», 31-årige Sebastian Kurz, som leder * Det er tett løp på målingene om annenplassen mellom ytre høyre-partiet Frihetspartiet og SPÖ * Det konservative ÖVP har ikke utelukket at de kan gå i koalisjon med Frihetspartiet (Kilde: Reuters)

Kurz er trolig det største politiske talentet i Østerrike siden ytre-høyre-ikonet Jörg Haider, og har sågar enkelte fellestrekk med Haider, mener statsviter ved Universitetet i Salzburg, Reinhold Heinisch.



– Han er en populist i den forstand at han bruker virkemidler som å overdrive og mobilisere velgere ved å flørte med fremmedfiendtlighet for å sanke stemmer på ytre høyre fløy. Først og fremst er Kurz kandidaten som står for endring, endring og atter endring, men i denne valgkampen har han gått mye lengre til høyre enn hva jeg hadde forventet, sier forskeren til VG.

I Wien takker en 31-åring med skjegg og sigarett høflig nei til valgeffekter fra de turkiskledde. Peter Beck sier det er synd at østerrikerne er så «redde for å dele på den høye livskvaliteten, at vi stemmer for å stenge ute dem som trenger hjelp».

– Men når jeg nå likevel tror Kurz kommer til makten, er det av samme grunn som at amerikanerne stemte på Trump: De vil bare ha noe annet.