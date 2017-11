Nyhetsbyrå: Sør-Korea vurderer å avlyse stor militærøvelse

KLARE TIL AKSJON: Tre amerikanske hangarskip fulgt av sør-koreanske destroyere er oftere å se i farvannet utenfor den koreanske halvøya. Men nå vil den sør-koranske presidenten Moon Jae-in, helst avlyse den store vinterøvelsen mellom Sør-Korea og USA for ikke å provosere naboen i nord. Hensynet til et vellykket vinter-OL i Pyeongchang, er viktig for arrangøren Sør-Korea. Foto: AFP