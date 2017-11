Nordmann skrev klatrehistorie i Himalaya

Norske Tore Sunde-Rasmussen og hans ekspedisjon skapte søndag historie da de som de første i verden besteg fjellet Dolma Khang i Himalaya.

Det er første gang det 6.360 meter høye fjellet er besteget, skriver Dalane Tidende.

Fjellklatrerens sønn, Olve Sunde Rasmussen, sier til VG at faren er stolt av å ha vært på en fjelltopp hvor ingen andre mennesker har satt sin fot tidligere.

– Fjellet er jo ikke så høyt som andre fjell han har besteget tidligere, men prestasjonen er at det er et helt nytt fjell, at han er første mann på toppen. Det er kjekt ha gått opp et fjell ingen andre har gått på, sier Sunde Rasmussen.

I april: «Den sveitsiske maskinen» Ueli Steck omkom nær Mount Everest

PÅ TOPP: Tore Sunde-Rasmussen nådde toppen av Dolma Khang i Himalaya søndag morgen, som første menneske noensinne. Her er han avbildet på toppen av Mount Denali under en tidligere ekspedisjon. Foto: Privat

68-åringen, som er fra Egersund, nådde toppen med en håndfull av sine nærmeste medklatrere søndag morgen, lokal tid. Klokken 05.25 norsk tid ringte han til kona via satelitt-telefon fra toppen, og var ifølge sønnen ekstremt glad.

– Toppstøtet var veldig tungt, etter det jeg forstår, sier han til VG.

Fire timer senere var han tilbake ved basecamp, sliten, men tilfreds, oppdaterte sønnen på Facebook.

Les også: Kirkegården Mount Everest (VG+, krever innlogging)

Tore Sunde-Rasmussen er en av bare to nordmenn som har klatret begge variantene av de såkalte «Seven Summits», ifølge snl.no. Han ble første nordmann til å bestige Mount Everest to ganger i 2010

Mount Dolma Khang ligger i fjellkjeden Himalaya på grensene mellom Nepal, Kina og India. Ifølge Olve Sunde-Rasmussen er det lite trolig at mange har prøvd å nå toppen tidligere, da topper på over 8000 meter er mer attraktive for klatrerne.