Nordmann fengslet i Irak

Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med at en norsk borger skal være arrestert i Irak.

– Utenriksdepartementet er gjort kjent med at en norsk borger skal være arrestert i Irak. Utenrikstjenesten arbeider med å få bekreftet opplysningene og få eventuell tilgang til å besøke den fengslede nordmannen, skriver Ingrid Kvammen Ekker, pressetalsperson for UD, i en epost til VG.

UD kan ikke kommentere ytterligere enkeltdetaljer i oppfølgingen av en pågående konsulærsak.

I UDs reiseråd heter det forøvrig at alle reiser til eller opphold i Irak frarådes, og at norske «myndigheters mulighet til å tilby konsulær bistand til norske statsborgere ytterst begrenset». Dette begrunnes både med den ustabile sikkerhetssituasjonen i landet, og at Norge ikke har en ambassade i Irak. Den nærmeste ambassaden er i Amman, i Jordan.