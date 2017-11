Video viser soldatens dramatiske flukt fra Nord-Korea

Den nordkoreanske soldaten blir skutt minst fem ganger av sine egne, før han kollapser og blir dratt i sikkerhet av sørkoreanske soldater.

En drøy uke etter flukten har den amerikanskledede FN-kommandoen i Sør-Korea nå gått ut med en overvåkningsvideo som viser de dramatiske minuttene.

I videoen ser man hvordan avhopperen først kjører forbi sjokkerte nordkoreanske soldater, som starter å løpe etter ham. Deretter krasjer han bilen i en grøft ved den strengt bevoktede demilitariserte sonen (DMZ), der soldatene fra hver side er så nær at de ser hverandre.

Videoen viser hvordan nordkoreanske soldater åpner ild idet de kommer løpende til stedet – og én soldat krysser også grensen, før han kjapt løper tilbake. Avhopperen blir skutt minst fem ganger, før han kollapser inntil et betonggjerde, og blir dratt i sikkerhet av sørkoreanske soldater.

Nord- og Sør-Korea er teknisk sett fortsatt i krig, men har inngått våpenhvile. FN-kommandoen mener imidlertid at videoen viser at Nord-Korea har brutt våpenhvilen:

Talsmann Chad G. Carroll viser til at nordkoreanske soldater åpnet ild over grensen, i tillegg til å fysisk krysse den i et forsøk på å forfølge avhopperen. Han sier de har varslet det nordkoreanske militæret om bruddene, og at de krever et møte for å forhindre at noe lignende skjer i fremtiden.

Nordkoreanske myndigheter har foreløpig ikke kommentert saken.

Den nordkoreanske avhopperen ble fraktet til sykehus i Sør-Korea, hvor han den siste uken har vært gjennom en rekke operasjoner. Natt til onsdag norsk tid bekrefter sykehuset at han er bevisst, men at han trenger ytterligere behandling for skadene.