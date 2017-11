USA foreslår å bryte alle bånd, inkludert handel, og ber alle medlemsland om å utvise alle nordkoreanske arbeidere og diplomater.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley ba i et hastemøte onsdag kveld FNs sikkerhetsråd om å sette i gang ytterligere sanksjoner mot Nord-Korea.

– Vi ber alle nasjoner om å bryte alle bånd med landet, enten det er militære, vitenskapelige, kommersielle eller økonomiske, uttalte Haley fra talerstolen.

Bakgrunnen for møtet er Nord-Koreas siste test av en ny interkontinental ballistisk missil som de selv hevder kan nå hele det amerikanske fastlandet.

– FNs sikkerhetsråd har gjort det klart at hvis Nord-Korea fortsetter å trosse advarslene, vil vi svare. Diktatoren i Nord-Korea tok i går en avgjørelse som tar oss enda nærmere en krig som USA ikke ønsker. Dersom en krig kommer, vil det nordkoreanske regimet bli fullstendig utslettet, advarte Haley.

Den amerikanske ambassadøren rettet også talen mot Kina, og ba stormakten om å stoppe å forsyne Nord-Korea med råolje for å tvinge dem til forhandlingsbordet. Hun bekreftet at USAs president Donald Trump har vært i dialog med Kinas president Xi Jinping om å avbryte sine relasjoner med Nord-Korea.

– Vi trenger Kina til å gjøre mer, sa Haley og sa at landet og president Xi Jinping nå «har en mulighet til å gjøre det rette til fordel for alle land».

Sikkerhetsrådet diskuterte onsdag Nord-Korea for 13. gang i år. Visegeneralsekretær Jeffery Feltman sa at «ikke noe er mer truende for verdens fred og sikkerhet enn det som foregår i Nord-Korea nå».

Russlands FN-ambassadør Vassily Nebenzia ba USA og Sør-Korea om å avlyse landenes felles militærøvelse i desember. Årsaken er at de mener øvelsen kan sette fyr på en allerede «eksplosiv» situasjon.

Forrige gang FN vedtok sanksjoner mot Nord-Korea, ble økonomiske tiltak tilsvarende 800 millioner dollar i tap vedtatt. En total oljeembargo ble imidlertid stoppet, for å unngå veto fra Kina og Russland.

