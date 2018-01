USA og Canada inviterer Norge til toppmøte om Nord-Korea-krisen

Norges deltagelse i Korea-krigen på 50-tallet trekker nå utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) inn i maktspillet mot Nord-Korea. USA og Canada ønsker Norge med på et eget Korea-toppmøte 16. januar.

Norge hadde et feltsykehus, NORMASH, i Korea mellom 1951 og 1954. Mer enn 800 norske kvinner og menn tjenestegjorde der.

Nå gjenoppstår alliansen fra Korea fra 65 år tilbake:

Før jul kunngjorde USAs utenriksminister Rex Tillerson og Canadas utenriksminister Chrystia Freeland at de ville invitere land som deltok i Korea-krigen på 50-tallet, til toppmøte i i den kanadiske byen Vancouver for å øke det diplomatiske presset mot Nord-Korea.

Søreide skal delta



Den norske utenriksministeren bekrefter overfor VG at hun skal delta, og at Norge dermed blir med i alliansen som har fått navnet «Vancouver-gruppen»:

– I den tilspissede situasjonen vi i dag har rundt Nord-Korea, er det viktig å understreke at konflikten må finne en politisk løsning. Jeg ser frem til å delta i diskusjonene om dette på møtet i Vancouver, skriver Eriksen Søreide i epost til VG torsdag ettermiddag.

Full av-atomisering



Formålet med møtet er å øke presset og dra til sanksjonene mot Pyongyang og diktatoren Kim Jong-un, for å få ham til forhandlingsbordet og stoppe Nord-Koreas atomprogram.

I Vancouver vil den norske utenriksministeren møte kolleger fra blant annet Sør-Korea, Japan, India, Storbritannia, Frankrike og Tyrkia.

– Vi deler et felles mål: Full og bekreftet av-atomisering av den koreanske halvøy, sa Rex Tillerson da han og Freeland slapp nyheten om møtet i desember.

I november testet Nord-Korea en rakett som ifølge regimet kan nå mål i Nord-Amerika. og i flere måneder har ordkrigen mellom nordkoreanernes president og omverdenen hardnet til.

Nyttårstalen



1. januar fastslo Kim Jong-un i en nyttårstale at landet nå ville gå fra utvikling til produksjon av missiler med atomstridshoder:





NATO-sjef Jens Stoltenberg bekreftet overfor VG i desember at Nord-Korea nå har raketter som kan nå hele NATO-området, og alle land i Europa.

Tilnærming



Men i dagene siden årsskiftet har Nord-Korea tatt flere skritt i en tilnærming til omverdenen: Den direkte telefonlinjen mellom Nord- og Sør-Korea er gjenåpnet, og Kim Jong-un har uttalt at ønsker å sende en delegasjon til OL i Sør-Korea i februar.

Torsdag kunngjorde Sør-Korea og USA at de vil utsette sin årlige store militærøvelse fra januar og til etter at OL er over.

Donald Trump har allerede tatt æren for at dette har skjedd i en melding på Twitter:

Statsminister Erna Solberg (H) og Ine Eriksen Søreide skal møte Donald Trump ansikt til ansikt i Det hvite hus i Washington DC kommende onsdag.

Da vil den norske utenriksministeren få sjansen til å diskutere Korea-krisen direkte med den amerikanske presidenten, før hun reiser videre til Canada noen dager senere.