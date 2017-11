Trump med nye angrep på Nord-Korea: – Et helvete ingen fortjener

Kun timer etter at Donald Trump måtte avlyse et hemmelig besøk til Nord-Koreas grense, kom han med en personlig advarsel til Kim Jong-un.

Da USAs president talte til Sør-Koreas nasjonalforsamling natt til onsdag norsk tid, var tonen en ganske annen enn da han dagen før signaliserte et ønske om å forhandle med nabolandet i nord.

– Jeg sier til nord; ikke undervurder oss, og ikke test oss. Kim-regimet har tolket USAs tidligere tilbakeholdenhet som en svakhet. Dette vil være en fatal feilberegning.

I en klar beskjed rettet direkte til diktator Kim Jong-un, advarte Trump mot at fortsatte atomtrusler vil resultere i regimets ødeleggelse.

– Våpnene du anskaffer deg, gjør det ikke tryggere. De setter regimet ditt i alvorlig fare. Hvert skritt du tar ned denne mørke veien, øker farene du står overfør. Nord-Korea er ikke det paradiset din bestefar så for seg, det er et helvete som ingen fortjener.

VG har intervjuet en rådgiver i regjeringen i Nord-Korea, som ikke tror at nabolandene vil høre på Trump. Han mener derimot at landene i regionen forstår at Nord-Koreas atomvåpen er til selvforsvar, og at de «dessverre er nødvendig».

VG i Nord-Korea: – Atomvåpen er dessverre nødvendig

Det er åpenbart ikke Trump enig i. I talen kalte han Nord-Korea for «et land styrt som en kult», før han fremholdt at USA ønsker «fred gjennom styrke». Han viste blant annet til landets militære nærvær i Sør-Korea.

– USA søker ikke konflikt eller konfrontasjon. Men vi vil aldri løpe fra det. Vi vil ikke tillate at amerikanske byer blir truet med ødeleggelse. Vi vil ikke tillate at USA eller våre allierte blir utpresset eller angrepet.

Timer i forveien skulle Trump etter planen overraske med et besøk til den demilitariserte sonen mellom Nord- og Sør-Korea. Men tåke og dårlig sikt gjorde at helikopteret måtte snu da det var kommet godt over halvveis.

PARKERT: Turen endte her for Donald Trump. Presidenten sitter i bilen mens rådgivere og andre fra Det hvite hus diskuterer situasjonen. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Planen var å besøke den berømte sonen sammen med Sør-Koreas president Moon Jae-in. Det hvite hus sier at turen var planlagt i lang tid, men at den av hensyn til sikkerheten ble holdt hemmelig frem til den ble avlyst natt til onsdag norsk tid.

– Jeg tror han er ganske frustrert over at han måtte endre planene, sier presidentens talskvinne Sarah Huckabee Sanders.

Store demonstrasjoner i Sør-Korea: – Ingen ved sine fulle fem ville ønsket Trump velkommen

Det var på forhånd stor usikkerhet rundt hvor vidt presidenten i det hele tatt skulle besøke den demilitariserte sonen, som tross navnet er et av de mest militariserte områdene i hele verden, med soldater, minefelt og elektriske gjerder.

Det hvite hus har tidligere omtalt et besøk til den berømte sonen som «en slags klisjé», og presidenten selv har vært hemmelighetsfull. «Dere kommer til å bli overrasket», var den korte beskjeden til pressen i Seoul, før turen var kjent.

Et besøk til sonen har blitt en tradisjon blant amerikanske presidenter. Samtlige presidenter siden Ronald Reagan har besøkt grenseområdet, bortsett fra George Bush senior som var der som visepresident.

Men for Trump ble det altså ikke noe av. I hvert fall ikke i denne omgang.

Vil møte Russlands president på Asia-turné: – Vi trenger Putins hjelp

VG var forrige uke med da NATO-sjef Jens Stoltenberg sto ansikt til ansikt med fienden på grensen til Nord-Korea. Han ble da overvåket og filmet av nordkoreanske soldater, som fulgte med gjennom et vindu.

Her kan du bli med på en tur inn i den omtalte sonen:



Etter to dager i Sør-Korea går nå turen videre til Kina, hvor Trump blant annet skal i møter med president Xi Jinping. Før besøket har Trump kommet med sprikende uttalelser om Kina.

Først hyllet han den kinesiske presidenten med at «han virkelig har vært svært, svært hjelpsom», før han senere kritiserte Beijing for ikke å ha gjort nok. Han viste blant annet til at rundt 90 prosent av Nord-Koreas handel med omverdenen skjer med Kina.

– Det er uakseptabelt at land hjelper til med å væpne og finansiere dette stadig farligere regimet, sa Trump.