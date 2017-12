Tillerson om Nord-Korea: – Vi ser ikke på denne utviklingen som en tom trussel

Fredag ble det avholdt møte i FNs sikkerhetsråd, der blant annet den seneste utviklingen i Nord-Korea-konflikten ble diskutert.

Sentralt på plakaten sto den seneste utviklingen i Nord-Koreas atom- og missilprogram.

Ifølge AP har Nord-Korea utført over 20 prøveskytinger av ballistiske missiler i løpet av 2017. Det seneste missilet ble skutt opp fra Sain-ni i Nord-Korea den 28. november, og skal ifølge nordkoreanske myndigheter ha tilbakelagt en ferd på 1000 kilometer før det landet i Japanhavet 50 minutter senere.

Nord-Korea mener det nye missilet skal kunne nå hele det amerikanske fastlandet.

Tillerson modererte seg noe

I sin tale til sikkerhetsrådet fredag uttalte USAs utenriksminister Rex Tillerson at utviklingen i Nord-Korea utgjør en fare for ikke bare USA, men for hele verden.

– Vi ser ikke på denne utviklingen som en tom trussel, uttalte han ifølge AP.

Tillerson informerte også om at USA vil holde kommunikasjonskanalene med Nord-Korea åpne, men ikke uten å forhandle videre med landet, skriver NTB.

– Nord-Korea må gjøre seg fortjent til en plass ved forhandlingsbordet, sa Tillerson.

Han poengterte også at Nord-Koreas «truende oppførsel» må opphøre før USA kan gå i dialog, skriver CNN.

Tillerson påpekte at USA ikke hadde noe ønske om å gå til krig, men at de vil ta de nødvendige skritt for å forsvare seg mot nordkoreansk aggresjon.

– Vi har vært klare på at alle muligheter forblir på bordet når det gjelder å forsvare vår nasjon. Men vil hverken søker eller ønsker krig med Nord-Korea, sa Tillerson.

DELTOK: Nord-Koreas FN-ambassadør deltok på møtet i sikkerhetsrådet fredag. Nord-Koreas missil- og atomprogram var et sentralt tema på møtet. Foto: Eduardo Munoz Alvarez , AFP

Tidligere denne uken gikk Tillerson ut med en åpen invitasjon der han tilbød Nord-Koreas leder på betingelsesløse forhandlinger. Etter dagens tale i sikkerhetsrådet er invitasjonen imidlertid moderert noe.

USAs president virker imidlertid å være av en annen oppfatning en sin utenriksminister. I oktober uttalte Donald Trump at utenriksministerens forsøk på å få Nord-Korea til forhandlingsbordet var bortkastet, og mente det var å kaste bort tiden å forhandle med «den lille rakettmannen».

Spent og farlig situasjon

Også FNs generalsekretær António Guterres beskrev situasjonen på Koreahalvøya som «spent» og «farlig», og nevnte «farlig retorikk» og få kommunikasjonskanaler som bekymringsfulle elementer.

– Militære skritt vil ha ødeleggende og uforutsigbare konsekvenser, sa han til forsamlingen.

Tillerson valgte også å gå hardt ut mot Kina under fredagens møte, og mener landet undergraver resten av verdens forsøk på å legge press på Nord-Korea. Anklagene bunner i at Kina fortsatt eksporterer olje til Nord-Korea.

Videre kritiserte Tillerson Russland for å la nordkoreanere jobbe under slavelignende forhold i landet.

De\ nært forestående Olympiske leker i Sør-Korea og Pyeongchang ble også tema under fredagens møte, og generalsekretær Guterres pekte på arrangementet som et mulig håp for fred på den Koreanske halvøya.

–Disse lekene kan fostre en fredfull, utviklende, tolerant og forståelsesfull atmosfære på Koreahalvøya og utover. Vi trenger å spre og forsterke gløden av håp og muligheter, uttalte han.