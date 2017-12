Tillerson korrigert etter Nord-Korea-utspill

USAs utenriksminister fikk ros for å ha strukket ut en hånd til Nord-Korea. Men initiativet blir avvist av Det hvite hus.

Dermed er det nok en gang en offentlig uenighet mellom Rex Tillerson og president Donald Trump om hvordan USA skal håndtere atomtrusselen fra Nord-Korea.

Bakgrunnen er at utenriksministeren strakk ut en overraskende hånd til Kim Jong-un da han onsdag inviterte Nord-Koreas ledelse til forhandlingsbordet «når som helst» og «uten å stille betingelser».

Han understreket viktigheten av at de to partene møtes – og foreslo at de kunne «snakke om været» eller diskutere «formen på bordet», dersom Nord-Korea ønsket det.

Uttalelsen var bemerkelsesverdig forsonende for en administrasjon som gjentatte ganger har truet det lukkede regimet med militærmakt, og som har avvist samtaler med mindre Nord-Korea stopper sine missil- og atomprogrammer.

Hvor mange missiler har Nord-Korea, hvor langt kan de nå, og hvor stor skade kan de gjøre? Få innsikt her:

Initiativet ble tatt godt imot av flere, deriblant Kina og Russland. Også seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) kalte de nye signalene «veldig positive».

Ekspert om invitasjonen til Kim: – På høy tid

Men de nye taktene fra Tillerson fikk ikke mye levetid. Kun timer senere gikk nemlig Det hvite hus ut og avviste at det var aktuelt å sette seg ved forhandlingsbordet uten å stille betingelser.

Pressesekretær Sarah Sanders var klar på at Trumps syn på Nord-Korea er uforandret, og at samtaler er meningsløse så lenge Kim Jong-un fortsetter å true nabolandene.

– Nord-Korea opptrer på en utrygg måte, ikke bare overfor Japan, Kina og Sør-Korea, men hele verden. Handlingene er ikke bra for noen, og absolutt ikke for Nord-Korea.

I en uttalelse til Reuters sier også en anonym tjenestemann i Det hvite hus at det «åpenbart ikke er tiden» for samtaler, og viste blant annet til Nord-Koreas siste missil-test.

FFI-forsker: «Svært sannsynlig at Nord-Korea kan ramme USA»

Kilder sier også til New York Times at tjenestemenn i Det hvite hus ble urolige over uttalelsen fordi de fryktet at den nye, forsonende tonen ville skape forvirring blant allierte.

Trump har – i motsetning til utenriksministeren – nemlig lagt seg på en svært hard linje mot Kim. Blant annet i denne talen:

Dette er bare det siste eksempelet på en åpen strid mellom Tillerson og Trump. USAs president har tidligere også bekreftet at han er uenig med sin egen utenriksminister «i enkelte saker», og at han «noen ganger gjerne skulle sett ham litt tøffere».

I oktober sa han også at utenriksministeren «kastet bort tiden med å forsøke å forhandle med den lille rakettmannen», som er et av Trumps kallenavn på Kim Jong-un.

– Spar på kreftene, Rex, vi skal gjøre det som er nødvendig, tvitret Trump da.

Fikk du med deg: Trump avviser at han vil sparke Tillerson

Dette er Rex Tillerson: Ble kåret til verdens 25. mektigste mann