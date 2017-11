Soldat fra Nord-Korea prøvde å rømme – skutt av sine egne

PYONGYANG (VG) En nordkoreansk soldat ble skutt av sine egne da han mandag løp over grensen til Sør-Korea.

Soldaten ble truffet i armen og skulderen da han tok seg over den strengt bevoktede demilitariserte sonen (DMZ), der soldatene fra hver side er så nær at de ser hverandre. Hendelsen skjedde like ved landsbyen Panmunjom.

Det opplyser sørkoreanske myndigheter, som også melder at avhopperen nå behandles på et sykehus i Sør-Korea.

Nord- og Sør-Korea er teknisk sett fortsatt i krig, men har inngått våpenhvile. En fredsavtale er aldri underskrevet etter krigen i 1953.

Under Donald Trumps besøk i Sør-Korea for noen dager siden var det lenge forventet at den amerikanske presidenten ville besøke DMZ, slike mange prominente besøkende har gjort før ham - sist NATO-sjef Jens Stoltenberg. Trump besluttet ikke å dra dit.

I NORD-KOREA: VGs Annemor Larsen og Kari Aarstad Aase i Pyongyang i Nord-Korea. Foto: Annemor Larsen , VG

Merkbart nervøse soldater

VG kjørte fra Pyongyang til området rundt DMZ for noen dager siden. På veien mot den sørkoreanske grensen blir veisperringene stadig hyppigere, og soldatene som vokter dem merkbart mer nervøse.

Et område bare noen få kilometer fra grensen, er der nordkoreanske myndigheter ønsker å satse på turisme. For noen år siden var det titusenvis av sørkoreanere som kom hit til Mount Kumgang-området for å feriere og for å treffe familiemedlemmer de ble skilt fra da landet ble delt i to.

I 2008 ble en sørkoreansk kvinne skutt mens hun løp på stranden her, og det satte en bråstopp for alle besøk fra sør til nord i dette området.

GODT BEVOKTET: Grensen mellom Nord- og Sør-Korea er en av verdens mest bevoktende grenselinjer. Her ses Nord-Koreanske grensevakter. Foto: Annemor Larsen , VG

En av verdens mest bevoktede grenselinjer

Omtrent 1000 mennesker flykter fra nord til sør hvert år, men svært få via DMZ, en av verdens mest bevoktede grenselinjer. Dagens flyktning er den fjerde som flykter over DMZ i løpet av de siste tre årene.

Ifølge sørkoreanske myndigheter kom soldaten seg over i den felles sikkerhetssonen der grensevaktene står ansikt til ansikt.

Siste år har antallet som flykter fra Nord-Korea til Sør-Korea gått ned med 13 prosent. Ifølge offisielle kilder i Sør-Korea er tallet hittil i år 780 personer, skriver BBC.

Det reduserte antallet antas å komme av sterkere overvåkning fra myndighetene og forsterket grensekontroll både mot Sør-Korea og Kina.

Det er grensen mot Kina som brukes av de fleste som vil flykte fra nord, og den er også betydelig lenger og mindre beskyttet enn den strengt bevoktede DMZ-sonen.

Siden slutten på Korea-krigen i 1953 er det over 30.000 nordkoreanere som har flyktet sørover. En del av dem har senere returnert til hjemlandet.

