Sør-Korea vil ha OL-samtaler med Nord-Korea

Sør-Korea foreslår samtaler på høyt nivå med nabolandet Nord-Korea 9. januar, ifølge medier i sør.

– Vi håper Sør og Nord kan sitte ansikt til ansikt og diskutere deltagelse for en nordkoreansk delegasjon i vinterlekene i Pyeongchang, samt andre temaer av gjensidig interesse for å styrke de koreanske båndene, sier Sør-Koreas gjenforeningsminister på en pressekonferanse tirsdag.

Nyheten ble kjent tirsdag morgen, bare en uke før den foreslåtte møtedatoen.

Forslaget kommer etter at Nord-Koreas leder Kim Jong-un anla en mer forsonende tone enn vanlig i sin nyttårstale. Han ga blant annet uttrykk for håp om fredfylte olympiske leker i Sør-Korea i februar og antydet nettopp at Nord-Korea kan sende en delegasjon til lekene. Kim har også uttrykt at han er åpen for dialog med nabolandet i sør.

– Sender tydelige signaler

– Det ligger i nyttårstalens natur å legge en forsonende tone, så det er begrenset hvor mye vi skal legge i det. Men det sender jo tydelig signaler, sier Håvard Mokleiv Nygård, seniorforsker på PRIO, til VG.

Forholdet mellom de to landene har lenge vært svært anstrengt. Formelt er Nord- og Sør-Korea fortsatt i krig, etter at Koreakrigen på begynnelsen av 1950-tallet endte med våpenhvile, men ingen fredsavtale.

Mokleiv Nygård ble overrasket av at Jong-un var såpass positiv til de olympiske lekene som sparker i gang 9. februar.

– Men er det en ting vi vet så er det at Kim er en skikkelig sportsidiot, så han er sikkert veldig interessert at landet skal stille opp i de grenen de hevder seg i.

Griper situasjonen

Sør-Korea har lenge ønsket å roe ned konflikten med nabolandet, det er derfor forventet at de tar det Jong-un presenterer i nyttårstalen på alvor.

– Sør-Korea tar tydelig opp tilbudet. De ønsker å roe ned gemyttene. De synes det har gått for langt og ønsker ikke krig, forteller seniorforskeren.

De siste månedene har situasjonen mellom Nord-Korea og USA tilspisset seg. Nord-Korea har truet med atomvåpen og hatt en rekke rakettutskytninger. Både USA og FN har kommet med sanksjoner.

Donald Trump har ved flere anledninger uttalt at han ikke finner seg i diktatorens trusler.

Mokleiv Nygård forklarer at en nyttårstalen har blitt brukt til å roe ned situasjonen, uten at Jong-un mister ansikt.

– Jeg tror den ordkrigen i høst eskalerte i større grad enn noen parter ønsket. Det er vanlig at Nord-Korea følger opp, men det er ikke normalt at USA svarer i den tonen de har gjort nå.

